鐵皮屋劏房群大火 獨居漢牀尾燒焦

消防處天水圍消防局局長李巍表示，起火位置為一間面積約5米乘5米的鐵皮屋，附近鐵皮屋其後被波及，火場面積擴大至30米乘40米。消防出動兩喉及兩煙帽隊灌救，並協助約20人疏散，火警救熄後於一間鐵皮屋的房間近牀尾位置，發現一具焦屍。因鐵皮屋間隔複雜，放有多罐石油氣，消防進入火場時亦要加倍小心，起火原因及首先起火位置仍有待深入調查，政府化驗師及法醫已奉召到場協助。

七八間鐵皮屋 部分再分間

據了解，現場的鐵皮屋群面積約6000呎，分成7至8間鐵皮屋，部分鐵皮屋再分間成獨立小屋。街坊稱燒焦的男子姓黎，58歲，暱稱「阿世」，肥身材，獨居於鐵皮屋數年，常以單車代步，經常在家中裸睡，愛喝酒。受傷的50歲姓王男子及51歲姓賴女子為夫婦，分別面、腳傷及吸入濃煙不適，與阿世為鄰居。

村民陳小姐表示，昨在家準備午飯時，突見約10米外的鐵皮屋起火，火光熊熊，即致電通知鄰居，其後傳出兩下爆炸聲，「執咗兩件衫，電話都無拎就走」，其居所事後被波及焚毁。與BB租住鐵皮屋的程女士說，事發時剛外出買餸及奶粉，接獲鄰居通知後趕回了解，相信BB衣服、日用品、證件等已付諸一炬，「好彩，人無事就好喇！」