警否認讓認人者疑犯同處一室

警稱曾接觸逾10次

林卓廷：警從沒索新片

林卓廷向本報稱，6月時他曾與警方聯絡數次，因當時他致函警務處長要求跟進立法會議員何君堯及《經濟日報》前副社長石鏡泉涉嫌煽動他人使用暴力的證據，惟當時民主派初選將至，他無暇錄口供。林強調6月警方聯絡他時，從沒索取7．21事件的新片段。他說程序上警方須向他取片源，不可在其他公開渠道得到。他批評警方將他的投訴及新片段兩事混為一談，反指警方「非常可恥」。

另外，本報報道有7．21傷者曾在認人程序前與疑犯及其代表律師同處報案室等候。警方表示內部有嚴格的認人程序和保障證人安全的指引，調查隊伍須安排被捕人和證人到不同房間等候，認為容許被捕人和證人同處一室是「無中生有的指控」，惟警方未有具體解釋當日情况。

本報報道，有傷者稱去年7月與警員在私家車錄口供，一直未取回口供紙。警方表示所有錄取口供者皆為自願，如認為口供未能記錄完整資料，可聯絡調查隊伍更改。傷者陳先生（化名）向本報表示事隔近一年，在事件報道後，昨晚才收到警方電話通知今日可將口供紙交回。

本報就認人程序有否不當，於上周四及周日向警方查詢。警於上周五回覆，就7．21事件拘捕37人，當中7人被控，又指法庭正審理案件，不宜透露細節，承諾會徹查到底。警方當時沒正面回應認人程序是否有不當。

明報記者

（反修例風暴）