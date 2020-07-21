鋼鐵零件藏4300萬元冰毒 警：疫下運毒更難 「無所不用其極」

匿倉庫切零件 男女被捕

被捕25歲姓禤女子報稱無業，被捕41歲姓李男子則報稱售貨員，均為販毒集團成員，其中一人有黑幫背景，兩人各被暫控一項販毒罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

警方毒品調查科總督察葉秀蘭稱，探員上周六下午持搜查令，掩至坪輋孔嶺西村一個倉庫，發現一男一女正以工具切割一個俗稱「啤呤」的大型鋼鐵軸承，準備將毒品取出。探員於倉庫共發現兩支長1.7米、直徑45厘米的液壓唧筒，3個直徑約50厘米鋼鐵齒輪及1個鋼鐵「啤呤」。因毒品藏於精密金屬組件之中，警方花約30小時，以金屬切割及水壓切割方式才將部分組件打開。以液壓唧筒為例，警方先打開外及內筒，再切割內筒底部，始發現被壓成餅狀的毒品，暫檢獲合共67.3公斤冰毒，取證工作未完，相信毒品數量會增加。藏毒的機械組件於4月由墨西哥赴運，經船運於6月抵港，相信冰毒主要供應本港市場。

人手運毒困難 冰價飈兩成

毒品調查科警司鄒旺忠稱，檢獲的冰毒為粉狀，有別於過往的晶狀體，相信是方便收藏，抵港後會再加工變回晶狀體。

他說，在疫情下各國加強管制出入境及實施隔離措施，導致利用人運毒困難大增，近期冰毒市價已上升兩成，相信毒販「無所不用其極」以不同方式偷運毒品，以賺取更大利潤。