資助聘大專畢業生 環境局綠色就業收逾半職位申請

環境局發言人稱，大專畢業生資助項目在2020/21年度開始推行，旨在資助私人公司聘用2019或2020年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、節能、氣候變化等有關工作。資助項目已於6月26日開始接受申請，為合資格畢業生的僱主提供每月5610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月。

開500限時職位 逾200開始招聘

另外，綠色就業計劃下開設的有時限職位預計共約500個，其中逾200個職位自今年5月底已開始招聘，包括「EV（電動車）普及化」下開設的30個項目統籌員（電動車）職位，月薪2.1萬元；在「惜物減廢」方面開設的30個項目助理（減廢及回收），月薪1.5萬元；以及40個減廢回收環保大使（廚餘）職位，月薪2.1萬元，其他由「綠在區區」營運機構開設的數十個職位，以及為推動「山海無痕」郊遊文化而開設的數十個環保大使及清潔工人職位等。

至於餘下職位，發言人稱，「山海無痕」下約100個參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使職位招聘，會在下月開始陸續展開。