失業率6.2%達24萬人 15年新高 裝修餐飲零售業重災 學者料第三季升幅放緩

政府統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年3至5月的5.9%，上升0.3個百分點至4至6月的6.2%，升幅較上次0.7個百分點放緩，亦是自2004年11月至2005年1月以來的逾15年高位。就業不足率升0.2個百分點至3.7%，為接近17年來高位。失業人數增約1.03萬至24.07萬人；就業不足人數則增約7800，達14.29萬人。

眾多行業中，以樓房裝飾、修葺及保養業最嚴峻，失業率升至16.2%；其次是餐飲服務活動業，達14.7%。零售、住宿及膳食服務業合計失業率升至10.7%，為2003年8至10月受SARS打擊後的高位。建造業合計失業率亦升至11.2%。藝術、娛樂及康樂活動的失業率亦高達10.8%。

展覽業界稱已半年「無工開」

疫情下展覽業亦遭嚴重打擊。展覽製作工程業界代表陳啟恩昨稱，疫情下多項展覽活動，包括書展、動漫電玩節需延期，製作工程人員近半年「無工開」，未來半年亦不樂觀，若政府不協助業界渡過難關，估計五成展覽製作工程公司結業，約5000人失業。另一業界代表翁偉國說，公司收入較去年同期大跌95%，冀政府推第三輪抗疫防疫基金措施，協助業界維持營運。

羅致光評論最新失業率時指出，勞工市場第二季繼續惡化，但因本地疫情在5、6月間減退，勞工巿場面對壓力在季末有紓緩迹象，加上政府開展「保就業」計劃，有助勞工市場應對不利因素，其中4至6月期間總就業人數與3至5月相若，顯示就業情况有趨向穩定迹象。但他指，本地個案最近再次急升，經濟前景仍面對巨大不確定性，本地勞工市場情况很大程度視乎環球及本地疫情如何演變。

學者：控疫下輪補貼為降失業關鍵

浸大財務及決策學系副教授麥萃才說，政府5月放寬限聚令後，本港經濟活動增加，加上政府推「保就業」計劃後，申請僱主需承諾接受工資補貼期間不裁員，預計本港第三季失業率升幅放緩。惟他表示，隨着本月初本地爆發第三波疫情，零售、餐飲業將受顯著影響，失業率會否進一步上升視乎疫情變化，以及僱主會否再申請下一輪工資補貼。

工聯會促派半年現金津貼

工聯會權益委員會主任唐賡堯稱，近期疫情反彈下，本港經濟活動如進入冰封期，其中飲食、零售、旅遊、交通運輸等更成為重災區，不少打工仔失業或放無薪假，並擔心「保就業」計劃11月底完結後，或觸發企業新一輪裁員減薪潮，要求政府推出全面「救失業」政策，包括向失業人士發放為期半年、上限9000元的「失業現金津貼」；以及增加僱員再培訓局津貼等。