專欄：封網？宜三思／文：章濤

封網有不同程度。一是中央將香港網絡與外界切斷，真正與內地接軌；二是國際科技巨頭遷出或被港府逐出，屆時，用戶雖能繼續使用，但因伺服器不再放於香港，連接速度必然變慢。兩者都會帶來災難性影響。

倘外企被逐網絡切斷 亦難與內地接軌

其一是「儲存」考慮。不論個人或企業，都已習慣將facebook、Instagram等視作儲存空間，放置相片、影片，一旦封網，這些資料或化為烏有，也引伸出「兩面不是人」的不便情况——到時，香港人因網絡習慣，或如身分認證步驟所限，不能像內地民眾一樣將微信、阿里雲等工具融入生活；也不能像目前一樣應用西方世界熟悉的工具。

除了不方便，網絡服務的運行更令人憂慮。目前不少大企業、官方部門的網站、應用程式等，在開發、運行和系統維護等都用了外國的網絡工具，要轉換亦非一蹴而就，而這些工具應用的細節可能只是前線技術人員所了解，管理層、行政當局對此一無所知，一旦封網，哪怕只是局部限制，都可能令香港網絡服務陷入不同程度癱瘓，更未必能輕易、極速修復，影響遠比想像中來得大，甚至鬧出國際笑話，不得不三思。而作為用戶的我們，必須做好準備：認真檢視目前應用的工具，尋求代替品；慣用外地工具作數據儲存的話，亦要做好本地備份，隨時變通。

封網一事，不僅是短暫的不方便或工作量增加，更是牽一髮動全身。希望封網或局部封網只是大家杞人憂天，權力當局會有更宏觀和深遠的視野，而非草率行動。

作者 章濤 （UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]