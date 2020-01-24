每月給萬元 助570名STEM大學生實習

政府於創新及科技基金預留4000萬元，資助修讀STEM相關科目的本科及研究生在暑假及寒假到本地或海外創科公司實習。薛永恒說，7間合作大學包括港大、中大、科大、理大、城大、浸大及教大，按每間大學修讀STEM相關科目的學生人數分配名額，再由大學配對企業，於今年暑假向學生提供實習職位 。

原可赴海外 疫情影響全留港

計劃要求相關學生到創科公司實習1至3個月，政府資助每人每個月10,500元，截至6月30日，已有570名學生參與，當中300多人已上班。受疫情影響，全球多地「封城」，學生主要在本地企業實習，職位主要與資訊科技相關，例如編程。計劃以先導計劃形式推行，為期一年，預計逾千學生受惠。

薛永恒說，過去一年因社會運動、疫情等影響經濟，實習職位減少，亦令大學生了解行業的機會減少。他認為，本地創科學生、工程學生「吃香」，不少僱主都想透過實習計劃盡早物色優秀人才入行，期望透過計劃一方面讓僱主找到合適人才，亦鼓勵學生從事創新科技，增加業界人才。