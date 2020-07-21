美科企疑考慮撤港 稱美刻意添疑慮 薛永恒：實踐可證國安法有利創科

明報記者 林穎茵

港區國安法第43條的「實施細則」將執法機構權力延伸至網絡，可要求平台、主機及網路服務供應商移除危害國家安信息及提供協助，違者可處罰款及監禁。美國科企巨頭包括Google、facebook及WhatsApp、Twitter、Telegram等先後宣布，暫停處理港府索取分享用戶信息與數據的請求；其後更有外媒引述消息稱，Google及facebook正考慮撤出香港，對國安法將限制網絡及資訊自由的憂慮不脛而走。

曾接觸科企 微軟稱業務如常

薛永恒說，局方有與創科公司溝通，如曾接觸微軟了解其取態，對方向他表示「業務如常（business as usual）」，更稱未來仍有合作空間，非常歡迎往大灣區發展。他說，國安法出現或令社會有疑慮，但部分疑慮源於中美矛盾，由美國方面或「有心人」刻意構成，企圖令社會不穩，相信透過實踐可看到「是否有心人說的那麼恐怖」。對於社會憂慮網絡及資訊自由將受限制，他說世上無絕對無規範的自由，只要有足夠解說，經過一段時間及經驗，才可判斷國安法對社會是好是壞。

美限科技輸港 稱業界歐日覓替代

上周美國總統特朗普簽署行政命令，中止對港特殊待遇，包括限制軍民兩用科技產品及技術出口香港，又點名暫停與中大太空與地球信息科學研究所合作。薛永恒強調，美國出口至本港的科技產品主要是普通電子產品及通訊器材，包括晶片、路由器等，「並非大家想像的高端科技，個別或牽涉研發工作」。他承認美國科技有其強處，但自從中美矛盾出現，市場及業界已開始從歐洲、日本尋找新產品來源，美國新措施亦非全面禁止出口，但會為香港帶來陣痛及不便，例如替貨物申請豁免許可證的時間或比以往更長、程序更多，然而產品絕大部分有替代，「香港科學家不是傻的，窮則變、變則通」，制裁措施現階段對政府用品及服務暫無影響。

稱社會不穩失以十億計資金

薛永恒說，相比風投基金投資在初創約60多億港元的金額跌幅（即由2018年的160多億跌至2019年的99億港元），每年4億至5億美元（折合約31億至39億港元）出口到港、獲豁免許可證的產品總數，「簡直濕濕碎，微不足道」。他認為，香港創科過往幾年已做出勢頭，由2014年的風投金額12.4億港元，到2018年的160多億港元，上升逾10倍。去年社會不穩令市場少了數以十億計的資金，「不能想像2020會變成點」。他期望國安法落地後，社會比較平穩，再有機會吸引資金來港。

他又稱，香港法制、國際化水平、知識產權制度完善，對國際市場仍有吸引力。他舉例，政府正在發展的InnoHK創新香港研發平台中，有歐美、內地頂尖學府謀求合作。