英中止與港逃犯引渡 禁輸防暴裝備

藍韜文向國會議員稱，特別憂慮港區國安法部分條文容許中國對部分案件有管轄權，以及當中域外管轄條文的潛在影響。他說港區國安法「明顯及嚴重」違反《中英聯合聲明》和中國的國際義務，諮詢過其他大臣後，決定立即無限期暫停與香港引渡協議，「直至有明確及有力的保障，可確保防止與英國的引渡協議在港區國安法下遭濫用」。本港自1998年與英國簽訂移交逃犯協定，根據本港立法會文件，在2014至2018年，英國向本港提出5宗移交逃犯申請，當中移交了3宗。

藍韜文稱，自1989年六四事件後針對中國的武器禁運將擴至香港，包括催淚彈等防暴裝備。

憂國安法容許中國對案件有管轄權

昨日較早時，中國外交部發言人汪文斌被問及藍韜文或會宣布中止港英之間的引渡協議時，稱英方近日有關涉港的錯誤言論和舉措，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責，並敦促英方不要在錯誤的道路上愈走愈遠，以免對中英關係造成進一步損害。

英國對引渡協議採取的任何動作，都被視為中英關係面臨的新考驗，勢進一步遠離兩國於前首相卡梅倫任內締造的「黃金時代」。路透社報道，中英關係近來急凍，倫敦不滿北京壓迫香港，又認定北京在新冠疫情上未提供全部事實，藍韜文最近亦批評「中國政府侵害維吾爾族及香港的人權」。

（路透社／BBC／中央社）

（港區國安法）