兩「對手」陪袁嘉蔚梁晃維報名

【明報專訊】昨日是立法會選舉提名期第二日，選舉主任昨接獲12份提名表格（見表）。在香港島選區，南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維昨報名時獲另外兩名民主派初選出線者到場支持。袁嘉蔚表示「初選過後，之前的路線之爭應該暫告一段落」；民主黨立法會議員許智峯形容陪同對手報名是「破格」表現，初選出線者是互相扶持的盟友，「我們要贏，就4隊一起贏」。
許智峯：我們要贏，就4隊一起贏
袁嘉蔚和梁晃維同稱不會簽署確認書；許智峯稱民主黨尚未達成共識，但相信簽署與否不影響民主派團結；公民黨鄭達鴻則稱黨內傾向不簽。被問選民該如何投票令民主派4張名單都勝選，鄭達鴻說在《港區國安法》下，他們的呼籲或成政府檢控理由，故不會提供詳細投票策略，「我們希望選民根據民調，作出策略式、具智慧的配票」。
前香港眾志秘書長黃之鋒昨報名參選九龍東，他說不會簽署確認書，但認為民主派在初選後應團結一致，不應因簽署與否造互相批評。
公民黨郭榮鏗昨報名參選競逐連任法律界，他在上屆選舉沒簽署確認書，但今次則會簽。郭說大部分市民期望民主派能爭取最多議席，在這大前提下，他要盡力確保自己能參選，以免辜負市民期望。
郭偉强麥美娟爭連任 鄧家彪選九東
建制派方面，工聯會郭偉强和麥美娟昨分別報名競逐於港島、新界西連任。被問及早前在議會內疑把人民力量陳志全拉跌倒地，郭偉强重申當時是為了讓陳和保安員保持距離，「你欺負我無問題，不要欺負前線工作人員，特別是保安同事」。該黨鄧家彪昨亦報名參選九龍東，除獲現任議員黃國健、陸頌雄合組名單外，工聯會榮譽會長陳婉嫻亦擔任選舉經理。民建聯陳恒鑌昨亦報名參選新界西。
8年前失利 林智遠再戰會計界
功能組別方面，2012年參選會計界落選的林智遠，昨報名參選會計界。2012年該界別4人混戰，林取得6538票，以1163票之差敗於梁繼昌。
提名期本月31日結束，選舉主任至昨日共接獲30份提名表格。