兩「對手」陪袁嘉蔚梁晃維報名

許智峯：我們要贏，就4隊一起贏

袁嘉蔚和梁晃維同稱不會簽署確認書；許智峯稱民主黨尚未達成共識，但相信簽署與否不影響民主派團結；公民黨鄭達鴻則稱黨內傾向不簽。被問選民該如何投票令民主派4張名單都勝選，鄭達鴻說在《港區國安法》下，他們的呼籲或成政府檢控理由，故不會提供詳細投票策略，「我們希望選民根據民調，作出策略式、具智慧的配票」。

前香港眾志秘書長黃之鋒昨報名參選九龍東，他說不會簽署確認書，但認為民主派在初選後應團結一致，不應因簽署與否造互相批評。

公民黨郭榮鏗昨報名參選競逐連任法律界，他在上屆選舉沒簽署確認書，但今次則會簽。郭說大部分市民期望民主派能爭取最多議席，在這大前提下，他要盡力確保自己能參選，以免辜負市民期望。

郭偉强麥美娟爭連任 鄧家彪選九東

建制派方面，工聯會郭偉强和麥美娟昨分別報名競逐於港島、新界西連任。被問及早前在議會內疑把人民力量陳志全拉跌倒地，郭偉强重申當時是為了讓陳和保安員保持距離，「你欺負我無問題，不要欺負前線工作人員，特別是保安同事」。該黨鄧家彪昨亦報名參選九龍東，除獲現任議員黃國健、陸頌雄合組名單外，工聯會榮譽會長陳婉嫻亦擔任選舉經理。民建聯陳恒鑌昨亦報名參選新界西。

8年前失利 林智遠再戰會計界

功能組別方面，2012年參選會計界落選的林智遠，昨報名參選會計界。2012年該界別4人混戰，林取得6538票，以1163票之差敗於梁繼昌。

提名期本月31日結束，選舉主任至昨日共接獲30份提名表格。