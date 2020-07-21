稱憂疫情 建制派紛促押後立選 陳淑莊：是疫情還是選情嚴峻？

政制及內地事務局回覆本報查詢稱，考慮到疫情預計在短期內不會消退，會與食衛局、衛生防護中心密切注視疫情發展，不斷評估疫情對立法會換屆選舉的影響，及早制訂各種預案。

根據《立法會條例》第44條，特首認為選舉相當可能受騷亂、危害公眾健康或安全等事故妨礙，可指示選舉押後；惟不得押後多於14天。

譚耀宗：若選後爆疫 經濟難承受

譚耀宗稱，疫情對立法會選舉有影響，政府要考慮延遲投票方案，包括研究法律上如何實施、押後多長時間等，「要有所準備，不能夠到時再想」，又稱若選舉後疫情大爆發，香港社會和經濟都不能承受。他說，倘港府無法妥善處理病毒檢測問題，需向中央政府求助。

港區人大代表吳秋北稱，政府應確保選舉公平，長者有可能因疫情不外出投票，政府要做好防疫，不排除當局會押後選舉，「如選舉導致疫情有更大的爆發，這是罔顧市民的生命安全，政府必須要正視」。

九龍西參選人、經民聯梁美芬稱，境外港人返港投票等安排依然懸而未決，特首有權頒布緊急政策處理涉及公共衛生等重大問題，政府應研究押後立法會選舉。

多名參選人表示選舉工作受疫情影響。民建聯陳恒鑌說，政府應適時評估疫情，支持當局因抗疫押後選舉；工聯會麥美娟稱會暫停部分街站，又呼籲公眾避免聚集；民建聯陳克勤稱會暫停所有街站，呼籲政府考慮若疫情未能於8月受控，選舉應延至疫情受控之後舉行。

部分參選人稱暫停開街站

民主派方面，陳淑莊表示近日要求押後選舉的主要是政治人物，並非醫學專家，質疑是「疫情嚴峻，還是他們的選情嚴峻」。對於政府早前宣布將亞洲國際博覽館改為隔離設施，她質疑亞博館是否繼續適合用作中央點票中心，政府應盡早交代投票及票站中心等安排。她引述浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛的文章，稱疫情自2月爆發，至少30個國家或地區曾舉行選舉（見表），認為政府應汲取其他地方的經驗，「能不能夠舉行一個公平公正的選舉，責任一定在政府」。

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