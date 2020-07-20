研發粵語Voicebot搶先機

可聲控電梯 變身英語教學平台

除了Parami，吳德川還和朋友在2018年成立了另一家同系公司NERV，開發具有人工智能的語音對答機械人程式（Voicebot），支援英文、普通話及廣東話，近月剛推出服務。現時已有幾個本地零售業客戶，用於電話客戶服務。

NERV亦正在投標某政府部門的合約，將之應用於有關維修的電話客戶服務；還和幾家電梯生產商合作，測試用語音來控制電梯。另外，Parami、NERV還和本地某大學合作，準備將它們的Chatbot及Voicebot發展成一個英語課程的授課平台，作為導師授課以外的補充。

吳德川表示，NERV的Voicebot也是在香港自行研發，包括其語音辨識和發音部分，當初亦動用了約100人來訓練其人工智能。他認為，這種具備人工智能的Voicebot，未來在智能家居、虛擬銀行、虛擬保險公司方面，都可望大派用場。他指出，很多對手的Voicebot只專注英語和普通話，忽略了廣東話，反而令該公司面對的競爭較小。除了香港和澳門，該公司未來亦會開拓其他較多廣東話人口的市場，例如美加及馬來西亞部分地區。