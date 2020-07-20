垃圾徵費「觸礁」 新垃圾桶回收桶照推

新桶投入口較A4紙小

環保署未有回應正式推出新垃圾桶及回收桶時間表，以及採購數量及成本等。該署本月11日起，於各區的綠在區區巡迴展出新垃圾桶及回收桶，直至下月19日。政府未有高調宣傳，有綠在深水埗職員稱，展覽是環境署「減廢回收2.0」一部分，會收集市民問卷，之後或會再最後修改。新垃圾桶沿用橙色主色，桶身較現時略高，兩者容量均為130公升。新桶投入口呈垂直橢圓形，尺寸為230乘150毫米，略細於一張A4紙。

路邊回收桶採用三合一設計，桶身為綠色，投入口繼續沿用藍廢紙、黃金屬及啡膠樽色，可因應需要自由組合。回收桶投入口邊框向下傾斜，避免雨水流入。至於室內回收桶仍採用獨立設計。

另外，食環署轄下垃圾站未來會開闢回收角，放置容量更大的回收桶，回收桶設腳踏，毋須用手掀蓋。

垃圾徵費觸礁 環團：影響減廢成效

被問到垃圾徵費法例觸礁，會否影響其他回收配套措施，環保署表示回收桶是整個減廢回收網絡的一環，該署多管齊下加強網絡下其他不同回收配套。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，重新設計垃圾桶及三色桶是為配合垃圾徵費，但徵費計劃觸礁，無可避免影響配套措施成效，認為政府推出新桶時亦要加強執法，避免亂拋垃圾惡化。

明報記者 馬耀森