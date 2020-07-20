兩新人戰IT建測都園界 願簽確認書

被問否決財案 黃浩華：隨民意投票

參選IT界的黃浩華解釋，簽署確認書是希望「與香港人同行，守住立法會的每一道線」。被問到若當選，會否否決《財政預算案》，他表示立法會議員可就預算案提出修訂，倘若當選會建議抽走警隊撥款等項目，但最終會跟隨民意投票。他說不欲標籤自己走哪一派路線，稱支持者的光譜很闊。

黃浩華稱對選情有信心。政綱方面，他說冀用專業技能監察政府，稱會致力推動開放數據、維護業界的福祉等。他說自己是土生土長的IT人，在屋邨成長，中學時代便參加2003年的反23條立法示威。

關兆倫：仔細審閱預算 難料會否反對

建築師關兆倫昨日亦宣布參選建測都園界，他表示會簽署確認書，但尊重其他民主派的決定，又認為自己被取消資格（DQ）的風險不大。他稱立法會議員應仔細審閱預算案內容，難料屆時會否投下反對票。

被問到對現任界別議員謝偉銓的看法，關兆倫批評對方不尊重選民意見，如就去年修訂《逃犯條例》一事沒有諮詢業界；又稱謝偉銓監察政府不力，導致工程項目超支、延誤頻生，而且沒有推動實質政策改善業界問題。關兆倫稱業界的工時普遍較長，希望未來能改進職能架構，同時推動由下而上的社會建設。

（港區國安法）