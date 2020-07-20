湯家驊：紛試國安底線 料多DQ 料即使DQ非引用國安法

湯家驊昨出席商台節目後表示，國安法中有關簽署確認書的條文屬原則性指示，無訂明任何法律後果，並不屬刑事罪行。他認為選舉主任將根據以往選舉法例和《基本法》確認提名，稱國安法對提名資格影響很小。他續稱國安法中，只列明被定罪者無法參選，由於尚未有人被判違反國安法，稱「引用國安法去DQ參選人的機會目前等於零」。

國安法第6條列明，香港居民參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或宣誓擁護基本法、效忠特區。另外，第35條也規定，若被判違反國安法，即會喪失參選資格和公職。

鍾國斌：若素人最終當選 議會更失控

自由黨黨魁鍾國斌昨出席港台節目《城市論壇》稱，預料本屆選舉將有參選人被DQ，但難說是否大規模。他形容今次選舉是「兩個陣營對決，無論DQ什麼人，都有人頂上」，認為很多選民以政治陣營作投票準則，「DQ所有具知名度的人，你找一個素人出來，他或許也可以贏」。

若出現大規模DQ，鍾國斌稱社會或認為不公，繼而有人提選舉呈請；他稱若素人最終當選，或令議會更加失控。他認為，若下屆有逾30名泛民當選，估計屆時議會將更嚴峻，認為政府要與各黨派商量。

胡志偉：初選出線者已預計DQ 有責做好應對

同場的民主黨主席胡志偉表示，民主派初選出線者已預計因各種理由被DQ，故每隊有責任做好應對，但他指若政府以「莫須有」的理由大規模地DQ參選人，本質上違反基本法所賦予港人的參選權，亦反映中央、特區政府「不能接受有不明朗因素的選舉」。立法會前議員梁國雄呼籲，如有參選人被DQ，選民應支持其替代人選「Plan B」。

明報記者

（港區國安法）