維修本地口罩機 IVE生疫市衝出一片天

Simon中四畢業後投身社會工作，數年後自感不足，入讀職業訓練局（VTC）進修，他從技工證書，升讀至香港專業教育學院（IVE）電機工程高級文憑課程。畢業後，Simon於2013年創辦自動化工程及顧問公司，專門替本地工廠現代化。

聘師弟設計自動化系統

疫情下香港經濟不景，Simon公司「疫市」突圍而出，由於香港提供口罩機維修服務的公司較少，大多廠家會聘外國公司協助。Simon的公司為本地口罩生產商提供維修、安裝口罩機器等服務，現時約30間口罩生產商成為其客戶。

Simon創業取得成績，他選擇回饋母校，公司聘請數名IVE師弟，畢業於IVE機械工程學高級文憑的Tony是其中之一。Tony自小對數理科目感興趣，文憑試在數學科取得5級成績，惟其餘科目未獲取5科2級，後來入讀IVE。

Tony在IVE畢業後，加入Simon公司為客戶設計自動化系統，如輸送帶及產品生產線、編寫系統電腦程式等。Tony稱IVE提供的訓練助他設計合客戶要求的自動化系統，他寄語年輕人要與時並進，裝備相關技能，有助事業發展。