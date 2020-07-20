社協調查：95%劏房戶稱家中熱過室外

1/4人租金水電佔收入逾半

社協於6月1日至7月15日量度不同地區的籠屋、板房及劏房室內氣溫，並在7月間以問卷形式訪問100戶劏房、板間房或天台屋租客，逾六成稱因單位未設獨立廚房，煮食時蒸氣焗在室內而感到悶熱；約五成受訪者因單位窗戶不足或未能打開窗戶致不通風。不少居民難忍高溫而令水電量增加，調查顯示受訪者租金連水電費中位數為5128元，四分之一受訪者租金連水電佔家庭收入逾半。

倡監管濫收水電 定阻嚇罰則

社協建議政府盡快制定租金管制推行時間表，亦建議將監管水電費用及處理電力分表等納入研究範圍，並為劏房濫收水電費制定足夠阻嚇的檢控罰則，以及推出水電津貼等。

有受訪者稱後梯有亂扔口罩

另外，近四成受訪者稱家中天台或窗戶出現漏水或滲水甩灰，六成稱天熱後家中或後樓梯出現臭味，有受訪者稱看到大廈後樓梯有亂扔的口罩。疫情近日轉趨嚴重，社協建議政府改善低收入者居住環境，如聘請清潔公司清潔舊區大廈後樓梯、天井、天台等共用空間。