電線短路釀三級火 女子葬火海

濃煙攻高層 3住客不適

事發昨晨6時許，消防及警方接獲多人報案稱葵俊苑葵裕閣5樓一單位火警，窗戶不斷伸出火舌，濃煙攻至高層，有居民登天台暫避，消防派出煙帽隊灌救，約23分鐘後將火警升為三級，至上午8時半大致救熄。消防進入起火單位，於2米乘2米睡房內發現一具女性屍體，其後證實為戶主34歲姓袁女親友。據了解，事發時戶主夫婦分別外出及工作。事後袁的兩名男女親友獲通知趕回現場，驚聞噩耗傷心落淚。

居民：逃生時聞數下爆炸聲

火警中100名居民由消防協助疏散，另約200人自行疏散，共兩女一男吸入濃煙不適，經救護員即場治理後，一名52歲姓蘇女子由救護車送院治理。起火單位嚴重焚毁，窗框燒剩支架，外牆熏黑。警方事後安排居民分批返回寓所，部分居於5樓的住戶至昨午4時許才可返回單位。居於23樓的鄭小姐表示，事發時未入睡，突然見到單位外有濃煙，未幾火警鐘響起，隨即與家人逃生，其間聽到四五下爆炸聲，及後有物件從起火單位墜下。她說，濃煙攻上高層，傳來強烈氣味。

消防處署理消防區長（新界南）洪德城表示，火場面積6米乘7米，相信是客廳起火，消防將成立火警調查專隊調查原因，初步相信無可疑。他說，消防到場後火勢已十分猛烈，人員同時收到各樓層多宗求助；消防破門進入起火單位時，發現大門後有物件阻塞，內進有一定困難。行動中共出動167名消防及救護人員。