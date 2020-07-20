友遭圍毆馳援 青年遭車撞斃

遭車輛拖行的21歲青年姓周，約6名男女友人事後到場了解，有人激動落淚。警方其後於流浮山沙江圍截獲一輛涉嫌與案有關私家車，拘捕4男1女。事發昨凌晨2時許，3名男子於屯門鄉事會路近凱都戲院對開，突有約20名大漢從車上跳出，以伸縮棍襲擊3人，其間周趕至幫忙，其間有人駕車逃離，對方亦開車追趕。

警截疑涉案車 拘5人

據悉，周逃避襲擊時跑出屯門公路，遭對方車輛撞倒並拖行，及後再被途經私家車撞倒。警方接報到場，於屯門公路往元朗方向近紅橋發現周的遺體，肢離破碎散落行車線，同時亦發現約50米斷斷續續的血肉路，一輛疑撞倒周的途經私家車在現場協助調查。警方以帳篷及多個紙箱遮蓋遺體及殘骸，現場留有一隻相信屬於死者的波鞋。而3名遇襲受傷男子駕車逃至井財街，車窗遭砸碎，3人輕傷清醒，其後由救護車送院治理。

天水圍兩宗圍毆案

另外，前晚11時許，17歲李姓男子於天恒邨恒智樓對開遭6至8名持刀及木棒男子襲擊，頭、手受傷清醒。約1小時後，26歲姓曾及17歲姓余男子，於天瑞徑近天瑞邨報稱因放狗問題遭12名男子以伸縮棍襲擊。暫不排除兩案與謀殺案有關。