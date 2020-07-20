稱見樣影片早公開警沒索取 林卓廷：他們不想查

稱遭抹黑 片證入元朗前已有襲擊

7．21事件發生一年內，警方邀請林卓廷先後3次認人︰「我每次都認到，7個被檢控，3個是我認出的，我不是『大股東』也是『主要股東』。」今年初，有人將一名女子在元朗站內被白衣人追打的片段傳予他，林卓廷在1月初公開影片︰「好清楚看到襲擊者的樣貌、這個（疑兇）衣服上有『厦溪』兩字，是可供辨認的。」然而，他說警方並沒有聯絡他提供片段或邀請協助調查，「即是他們不想查」。

盼來屆立會可用特權法徹查

港台節目《鏗鏘集》上周報道事發當晚有便裝警員在元朗一帶，警方其後承認有便衣人員「因應現場情况及風險評估，作出部署及行動」，曾任廉政公署助理調查主任的林卓廷反譏︰「他們的部署就是看黑社會如何部署；行動，是零行動。」林卓廷說，7．21事件有證人、證物、閉路電視片段，當晚逾百白衣人、長時間襲擊市民，至今警方只拘捕37人，批評調查不力︰「（7月1日）有人入立法會拿過一張白紙，警方也拿去驗指模；7．21當晚一地的武器、棍，有指模、有DNA，為何不做鑑證？」

林卓廷聯同多名傷者入稟控告警務處處長鄧炳強，指警方當晚無履行職責保護市民，現時其律師與律政司在處理文書往還，他亦盼來屆立法會有足夠議員支持引用《權力及特權條例》調查7．21事件。

（反修例風暴）