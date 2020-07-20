睹白衣人打人患創傷後遺 「一日未死都會講真相」

撞傷膝蓋發炎 手術換骨

林女士當日參與港島區遊行後乘西鐵返回天水圍住處，約晚上10時多途經元朗站時，遇年輕人攔着車門稱有人在站內打人，要求支援，林女士說當時未知環境險惡，下車見數十名「白衣人」揮動長棍打人，她轉身離開時撞到膝蓋，其後發炎，需接受手術更換膝蓋骨。

數日無法入睡 至今仍手震落淚

事發後，她變得不想外出，容易落淚，無時無刻憶起當晚場景，試過連續三四日無法入睡，求醫後證實患上創傷後遺症，至今仍服精神科藥物，說起當日的事情仍會手震及落淚。

對於7．21事件，警方曾指有人帶示威者到元朗站牽引事件，亦有鄉紳把事件形容為「兩邊人對立嘈交」，林女士認為有人想用謊言掩蓋真相，「我係親身經歷呢件事，我唔知得清楚過你？」過去一年，她曾有出席記者會講述事件，偶被路人認出、被責罵「做戲」，仍堅持道出親身經歷，只因不希望真相被謊言掩蓋，「最恐怖、最不安的事都發生了，還有什麼可以怕？」

林女士今年聯同傷者入稟向警務處長作民事索償，至今未有消息，對結果不感樂觀。她更留意到每月21日的元朗集會，參與人數愈來愈少，擔心事件會如八九民運般，時間一拖長，即使有人記得，但追究無門。

（反修例風暴）