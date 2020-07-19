英最高法院：是否派法官 視乎港法治 韋彥德兼任終院非常任法官 關注港區國安法實施

港大法律學院首席講師張達明說，終院海外非常任法官如香港司法制度的監察者，守護香港的司法獨立，該聲明為香港司法獨立「敲響警鐘」，倘司法獨立不保引發海外法官集體請辭，對香港司法制度將造成「震撼性影響」。行政會議成員葉劉淑儀認為聲明對港有影響，但行會成員、資深大律師湯家驊稱，聲明代表在執行港區國安法方面，英國司法體制會繼續支持香港司法制度。

張達明：為港司法獨立敲警鐘

政務司司長張建宗回應稱，不認為往後本港的司法獨立會有改變，重申落實港區國安法的其中一個核心要素為保障香港的核心價值及令一國兩制平穩發展。

張建宗：司法獨立不變

韋彥德在英國時間本月17日透過英國最高法院 （The Supreme Court） 發聲明，指港區國安法多項條文均引起關注，但其影響取決於條文如何被行使，但「毋庸置疑」的是終院法官會繼續秉持《基本法》第85條，即「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究」。

韋彥德又引述現任終院首席法官馬道立的言論，指司法獨立及法治是香港的基石，受《基本法》保證，並指英國最高法院支持終院法官捍衛司法獨立及法治，會與英國政府因應香港局勢發展而持續評估兩者在香港的情况，但英國最高法院自香港回歸後派兩名法官在香港終院擔任法官的協議會否繼續，須視乎香港能否維持司法獨立及法治。

共14位英澳加海外非常任法官

韋彥德另透露，在另一位英國法官何熙怡退休後，現時他是唯一列席於終院的英國最高法院法官，英方未安排新法官接任，今年亦無英國最高法院法官獲派審理終院案件。

司法機構回覆本報查詢時確認韋彥德的說法，但指出何熙怡仍為終院非常任法官，現終院共有14位海外非常任法官，分別來自英國、澳洲及加拿大。

葉劉促終院律政司解說

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨出席商台節目談及聲明，認為韋彥德對港區國安法表達關注是「無可厚非」，終院及律政司應加以解說，又相信聲明會帶來影響，但具體有何影響則是言之尚早。

湯家驊：聲明可見英法院支持港司法

法律界人士對聲明有不同解讀。行會成員兼資深大律師湯家驊表示，聲明的語氣看似只是向英國人說明現時香港的情况，看不到有對港府或香港司法制度表達意見的意思；又認為聲明的主要關注點在於如何執行港區國安法，而在這方面可從聲明中看到，英國司法體制會繼續支持香港司法制度。

不過，港大法律學院首席講師張達明就認為，聲明已清晰地為港區國安法對本港司法獨立的影響「敲響警鐘」。被問到聲明是否意指香港須保有司法獨立，海外法官才會留港服務，張達明回應「一定係」，他並引述另一位終院非常任法官廖柏嘉2017年的言論指出，終院擁有海外非常任法官的設計就如煤礦預警氣體中毒的金絲雀，即猶如本港司法制度的「監察者」，見證及守護着香港的司法獨立，當他們察覺到香港司法獨立受嚴重侵蝕，便會以辭任的方式來表示；張達明說，若是次引起海外法官集體請辭，代表已失去司法獨立，會對香港的司法制度造成「震撼性影響」。

他又透露在第一次人大釋法時，已有終院海外法官曾討論是否辭職，惟最終決定留下。

律政司：政府將繼續解說

律政司透過政府發言人回覆本報查詢，指明白港區國安法是一條全新的法例，社會或需時理解，政府會繼續進行解說，以消除不必要的疑慮；亦欣悉韋彥德表示會盡力履行《基本法》第85條的職責，獨立地進行審判，不受任何干涉，與政府一直致力捍衛法治精神和維護司法獨立的目標一致。

明報記者

（港區國安法）

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