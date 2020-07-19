原望市民暑假留港生意回升 酒店業轉看淡

上月中旬，如心艾朗酒店與遵理學院的Glocal Education推STEM夏日「知」旅親子住宿，包括分子科理學STEM、STEM機械人、地質與考古、賽車創作坊等工作坊連一晚住宿，費用770元或以上。帝苑酒店則推出858元起的親子園藝體驗套票，入住標準套房一晚，連在酒吧享用晚餐及免費45分鐘園藝工作坊。

如心酒店推親子住宿套票 急煞停

如心酒店集團6月入住率由五成至八成不等，一度預料暑假入住率將升至六成至九成，惟昨稱因應疫情第三波，親子住宿套票已暫停，對入住率的預計亦輕微下調。

根據旅發局資料，1月至5月整體酒店入住率由去年90%跌至今年38%。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，2月及3月酒店入住率僅一成多，4月各酒店推Staycation套票「吊鹽水」，入住率回升至三成多，但房價按年跌五成以上，尖沙嘴五星酒店去年房租2000元，現房租連二人晚餐及早餐僅約1300元，「酒店要不斷推新套票保持新鮮感，但香港人住一兩次後，就未必會再住」。

李形容酒店現僅是賺取流動資金，上月原本預期政府「現金發放計劃」派發1萬元可刺激市民到酒店消費，暑假入住率有望升至逾四成，但由於疫情嚴峻，他昨轉而看淡酒店業暑假行情，估計暑假酒店入住率將維持約三成。

旅遊界立法會議員姚思榮表示上月酒店業稍為「回暖」，而暑假是傳統出遊旺季，原期望今年港人無法外遊，酒店可推套票趁機吸客，但現由於疫情「失控」，市民減少出外消費，現對暑假酒店市道不感樂觀。