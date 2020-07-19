團體資助租宿位 無家者及賓館雙贏 禁晚市麥難民失棲所 有賓館乘機加價

明報記者 黃心悅

協助無家者的社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，自己服務無家者接近21年，從無想過能為無家者租住油尖旺賓館，但賓館目前無生意，他認為讓無家者租賓館可算是「雙贏」方案。在3月至5月，他曾為90名無家者租住賓館。他在重慶大廈認識3名賓館老闆，3間賓館本身沒有月租方案，疫情下單人房連獨立廁所月租3000元、雙人房連獨立廁所則4000元。

社協：政府一年資助 3個月用罄

政府上周三起禁食肆晚市堂食，麥當勞在疫情下第二度不開晚市堂食，吳衛東上周四協助一名無家者與其朋友以4000元租住賓館雙人房，惟他發現該賓館其後已加價至月租4500元，並有其他較早前租賓館的無家者收到通知下月起要加租。他形容麥當勞一禁逗留後，賓館便加價，「加得好快」。吳說，社區組織協會每年獲政府14萬元資助協助無家者，過往夠用一年，但今年在3月至5月內便用盡。他們再獲凱瑟克基金資助10萬元，亦已用完。

另外，基督教關懷無家者協會宿舍督導何偉圻稱，疫情重創經濟，不少人因而失業或未能交租。協會本來只有一隊探訪隊，通常一日接觸十多名無家者，但疫情下增至4隊，高峰時一日接觸90名求助者。有見及此，協會透過教會網絡，與3間分別位於油尖旺及深水埗的旅館合作，提供共30多個房間或牀位予有短期需要的無家者，每人收2000元一個月。

其中一所合作旅館Wontonmeen的負責人Pat表示，其牀位本身日租約200元，疫情下幾乎無日租客，她遂與無家者協會合作，把一層共10個牀位租出6個月。Pat覺得這樣的合作雖然賺得不多，但更有意義。何偉圻昨稱，8月起有一間賓館退出計劃，幸好有另一間願意提供更多位置，故仍可提供共30個牀位予無家者。

賓館：賺得不多 但更有意義

受惠於關懷無家者協會的張先生說，他任職倉務員，收入因疫情變得不穩，故開始在街上露宿，他形容「成個人都好唔自在，好無精神，衫都無得洗，想搵個地方唞一唞都無」。目前他居於油麻地的旅館，與4人同房，盼在這段時間儲錢。

關注過渡房屋問題的民建聯立法會議員鄭泳舜說，與賓館業界商討過轉型為過渡房屋的不同方案，惟尚有不少問題要解決，如某些賓館房間較細和無窗，不適合用作過渡房屋。此外，賓館難直接與政府接洽，故有否機構願作先導計劃、政府願意提供資助配合否，也是需考慮的因素。此外，他亦正就賓館轉型與民政事務處探討牌照條例問題。