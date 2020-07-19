舞校結業拖退款 近百家長投訴 屬現代教育母公司旗下 涉款至少45萬

明報記者 黃詩雅

翻查資料，上市公司香港教育（國際）投資集團有限公司前年收購羅逸雅舞校的母公司千里飛龍。本報上周三以電郵查詢，翌日再到香港教育（國際）位於九龍灣辦公室查詢，至截稿前未有回覆。另記者上周四到何文田分校了解，分校門外貼告示，稱因疫情停課一周，至周三復課；舞校亦關閉其網頁及社交專頁。有家長指，該校海怡花園及黃埔分校在2月結業；另學校通告顯示，將軍澳、上水及馬鞍山分校4月底結業。

分校職員稱計錯數 數月仍未退款

吳太3個女兒均在馬鞍山分校學爵士舞，去年4月她一次過預繳為期一年半、約3萬元的學費，今年1月底分校因疫情停課，至4月底她收到分校通知，指分校於4月30日結業，通告列明學員可轉到何文田分校或同區另一間舞校繼續課程。吳太其後到分校查詢，職員提供退款表格，雙方確認退款金額為1.48萬元。數星期後，她收到分校職員來電，稱「學費計錯數」，經再三確認金額後，至截稿前仍未收到退款。

家住沙田的Daisy，其9歲女兒在馬鞍山分校學芭蕾舞，去年底預繳一年、約1.4萬元學費，她遞交退款表格後，一直透過通訊軟件向分校職員查詢退款狀况，職員一度指馬鞍山分校的家長會於上月底收到退款，惟上月起職員不回覆訊息，Daisy轉而向何文田分校查詢，職員亦「已讀不回」。3間分校結業後，Daisy開設了通訊群組，群組有近百名受影響家長。據她了解，截至上周僅兩名家長收到退款。她批評舞校不負責任，「咁急住執，其實應該一路有問題，仲收我哋費用，我覺得有少少欺詐成分」。

家長：分校結業前一周 導師方知消息

王太就讀小三的女兒一直在將軍澳分校學爵士舞，今年1月她預繳一年、共約1.2萬元的學費，分校於4月底結業，她同樣申請全數退還學費。通告列明學員可轉同區另一間舞校繼續課程，王太向該舞校查詢，惟職員表示最多可支援6個月的課程，剩餘半年的課程則著她「網上處理」。她其後向何文田分校查詢轉校詳情，起初職員以限聚令為由，稱暫未能接收其他分校的學生，後改口稱有課堂提供，上課時間是平日早上。王太批評資訊混亂，「非常不負責任，計條數要成兩個半月，我交咗（退款）表，無人答到我幾時可以退款，有無（退款）都唔知」，她又透露，有導師於分校結業前一周始得悉結業一事。

海關稱正跟進相關舉報

王太其後透過電郵向消委會投訴，消委會電郵回覆她稱，早前曾嘗試聯絡何文田分校，惟有關方面僅簡單回覆指公司會計部正就有關退款申請進行核數，惟一直未能交代確實退款時間等詳細安排，電郵提到消委會是法定機構而非政府執法部門，並未賦予調查及執法權。消委會回覆本報查詢時稱，該會會按既定程序處理個案，建議消費者盡早聯絡信用卡發卡銀行處理，保留有關單據並諮詢獨立法律意見。海關回覆查詢指，已接獲相關舉報，並正了解事件，如發現有違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。