工聯派5隊 麥美娟獲新民黨傅曉琳抬轎

鄉事派沈豪傑任選舉經理

沈豪傑回覆查詢時表示，他應麥美娟邀請出任其經理人，形容自己是「外援球員」幫手，不只拉鄉事票，亦參與整體選舉策略。

工聯會現時在立法會有5席，包括勞工界兩席。轉戰九龍東的鄧家彪獲立法會議員陸頌雄和黃國健「抬轎」合組名單。工聯會以「爭工道、止黑暴、保就業」為競選綱領，指民主派企圖癱瘓議會，達至「攬炒」香港目的，呼籲選民全家票投工聯會。工聯會會長吳秋北形容今屆選情嚴峻。

張國鈞團隊建制最年輕

民建聯張國鈞昨日報名在港島區爭取連任，名單中有4名地區幹事及委員，包括灣仔支部委員穆家駿等，平均年齡30.4歲，相信是建制派最年輕團隊，並找來該黨行會成員葉國謙及全國人大常委譚耀宗站台。張國鈞認為今次是「不一樣的選舉」，在疫情下報名參選，選舉工程面對前所未有挑戰，又認為今次選舉不止議會內板塊議席之爭，而是關乎香港未來。

有意爭取連任新界西議員的建制派何君堯前晚在facebook宣布組「戰狼縱隊」出戰，為他抬轎的有「黑超哥」許民楓、「大衛sir」柯朝暉和「華記」楊官華。