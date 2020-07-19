工聯派5隊 麥美娟獲新民黨傅曉琳抬轎

【明報專訊】工聯會昨公布派出5隊參選，勞工界兩隊、地區直選3隊，上屆在新界東落敗的鄧家彪，將轉戰九龍東接替黃國健，新界西和香港島分別由麥美娟名單和郭偉強名單爭取連任。麥美娟名單出現其他政黨人物，包括新民黨傅曉琳，而一直報稱無政黨背景的元朗十八鄉北區議員沈豪傑將出任麥的經理人。傅曉琳稱，加入麥美娟名單是新民黨的決定，該黨之前與麥美娟在領展議題等都有合作，想集合建制派力量，因為現時選情嚴峻，她會集中在去年區議會的選區東涌拉票。
鄉事派沈豪傑任選舉經理
沈豪傑回覆查詢時表示，他應麥美娟邀請出任其經理人，形容自己是「外援球員」幫手，不只拉鄉事票，亦參與整體選舉策略。
工聯會現時在立法會有5席，包括勞工界兩席。轉戰九龍東的鄧家彪獲立法會議員陸頌雄和黃國健「抬轎」合組名單。工聯會以「爭工道、止黑暴、保就業」為競選綱領，指民主派企圖癱瘓議會，達至「攬炒」香港目的，呼籲選民全家票投工聯會。工聯會會長吳秋北形容今屆選情嚴峻。
張國鈞團隊建制最年輕
民建聯張國鈞昨日報名在港島區爭取連任，名單中有4名地區幹事及委員，包括灣仔支部委員穆家駿等，平均年齡30.4歲，相信是建制派最年輕團隊，並找來該黨行會成員葉國謙及全國人大常委譚耀宗站台。張國鈞認為今次是「不一樣的選舉」，在疫情下報名參選，選舉工程面對前所未有挑戰，又認為今次選舉不止議會內板塊議席之爭，而是關乎香港未來。
有意爭取連任新界西議員的建制派何君堯前晚在facebook宣布組「戰狼縱隊」出戰，為他抬轎的有「黑超哥」許民楓、「大衛sir」柯朝暉和「華記」楊官華。