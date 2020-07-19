教育界泛民或「內戰」 憂建制享漁利

蔣旻正楊子俊洽同名單出戰

教聯會鄧飛與教協葉建源昨日分別到政府總部報名參選教育界，北區區議員蔣旻正與去年6‧12集會被射傷眼的通識教師楊子俊亦表示有意參選教育界。葉建源表示，尊重個別人士參選意願，認為民主派重複參選可能會影響選舉情况，或令建制派有漁人之利，但認為做好自己最重要。他表示會簽署確認書，但會否聯合民主派否決財政預算案等政府法案，則視乎屆時情况。蔣旻正向本報表示，正與楊子俊協調，相信這一兩日會「傾得成」，料最終二人只會有一張名單出選。

社福界議席亦有多人競爭，社會工作者總工會張志偉昨日報名參選時，被問到民主派另有兩人早前已表示積極考慮參選，他認為，過往社福界中，民主派與建制派得票比例為九比一，故現階段不認為會讓建制派有機可乘，對於有不同政治光譜的人參選表示歡迎及持開放態度，認為應交由社福界選民判斷及選擇合適人選，強調參選目的是爭取泛民奪過半議席，達成「35+」。

社福張志偉：

泛民獲大比數支持 不憂建制

工程界截至昨日已有兩人報名，爭取連任的工程界立法會議員盧偉國在提名期首日交表，他指香港政治局面令人擔心，故選舉工作要嚴陣以待，所以「早報名、早開始做嘢」。

公民黨林瑞華早前已宣布參選飲食業界，對撼爭連任的張宇人。張宇人昨報名前說，不會看對手是誰，會專注自己的工作。他續說，今屆飲食界登記選民不足8000名，指泛民本呼籲飲食界要有1萬個選民登記，「要考慮這麼高的目標，為什麼只有這麼低的登記選民」。

昨報名的還有參選金融服務界的證券業協會主席徐聯安、接替旅遊界議員姚思榮的中旅社副董事長姚柏良、爭連任會計界的梁繼昌等。工聯會昨亦宣布派出理事長黃國和前葵青區議員梁子穎參選勞工界。