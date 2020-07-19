昨無泛民直選「搶閘」交提名表 首日18名單參選 黃之鋒拒簽確認書

社總張志偉葉建源簽確認書

爭取連任的教育界葉建源、會計界梁繼昌，以及出戰社福界的社會工作者總工會張志偉均有簽確認書，張認為簽署不代表認同《港區國安法》，擔心不簽有可能不讓他在當選後宣誓。多名爭連任的建制派功能組別議員昨搶閘報名（見另稿）。

黃之鋒：DQ否是國策外交考量

早前「抗爭派」與傳統民主派就是否簽署確認書問題鬧爭議，民主派初選勝出者稱會面磋商，未有共識。民主黨、公民黨和人民力量日前相繼表明不會簽署確認書。

繼將參選新界東的鄒家成前晚在facebook表明不會簽署確認書後，黃之鋒昨亦明言不會簽，說「4年以來參選人能否入閘，向來並非取決於簽不簽署確認書；政權會因應參選人的政治光譜、對選舉形勢的影響作出不同的考量」，強調確認書的取態不是重點，只是供政權作選舉審查的工具，無客觀準則，結果只變成破壞團結與互信的陷阱。他稱本周會報名。

張可森：確認書是分化陷阱

昨日是提名期首日，暫未見民主派在地區直選報名。參選新界西的張可森回應查詢時表示，他本周才會報名，主要因為團隊內部有調整，同時指選舉主任可以在提名期完結後才DQ，因此不需趕報名，他未找到「Plan B」。張又稱，傾向不簽確認書，「最好（民主派）一齊唔簽」，但他認為，即使簽，亦不代表支持港區國安法，他亦認為確認書是將陣營「二分」的陷阱。

有意參選新東的民間集會發言人團隊劉頴匡稱會簽確認書，指早前說「齊上齊落」是考慮到確認書可能有提及國安法，但現時據理解確認書與區選一樣，當時亦「有人簽有人不簽」。他稱暫未預計到何時報名，又說由初選開始已經有宣傳，報名不急於一時。

熱血公民出戰新西新東港島

熱血公民昨報名出戰3區，鄭松泰於新界西爭取連任，大埔區議員黃兆健選新界東，港島區名單則會由熱血時報主持莊芷茵排第一、鄭錦滿排第二。他們稱會簽署確認書，熱血公民無參加民主派初選，問到會否加入否決財政預算案，鄭松泰稱過去4年他投反對票投得最多，但不會單純以否決預算案作選舉承諾。

另外，首日報名參選功能界別的民主派全部有簽署確認書。被問簽署是否等於認同國安法，葉建源說，「以我理解確認書的寫法同做法與上一屆無分別」，確認書提到的基本法及對特區效忠問題，同樣在參選聲明內提及。至於是否支持否決預算案等政府法案，葉建源稱，要視乎到時情况，稍後會跟大家商量。

「娥姐」「龍心」選新界東

已報名參選人中，包括參選新界東「常客」陳玉娥和「龍心」林克霖；香港島方面，有民建聯張國鈞名單和「香港初心」鄧偉俊；九龍西參選人有「香港政策改變」李安求。

明報記者