台洗衣店老夫婦 穿客人舊衣打卡Ig爆紅

14歲開業 兩人扶持經營69年

Reef昨日透過Instagram接受本報記者訪問，娓娓道出爺爺奶奶的故事。他說，位於台中的「萬秀的洗衣店」由現年83歲的爺爺萬吉在14歲時開業，一開始叫「日和」。直至21歲結婚後，和現年84歲的奶奶秀娥一起經營這家店，並決定正式用兩人的名字取店名，將店名改為「萬秀」，代表兩人一起扶持，一做就做了69年。

由於疫情關係，Reef從北京返台，跟爺爺奶奶長時間相處後發現，他倆很多時都在發呆，Reef說很不忍心，想帶他們出去玩，但兩老又覺得自己太老沒辦法，故他一直想為兩老做些事。此時他發現有很多人把衣服放在洗衣店後沒拿走，兩老卻因衣物包含對客戶的信任，及未收回成本，捨不得丟掉，Reef遂發揮創意，把剩衣搭配及穿在爺爺和奶奶的身上，更拍照放上社交平台，結果一炮而紅，「萬秀的洗衣店」的Instagram帳戶開設不足一個月，有逾3.5萬人追蹤。

快時尚（Fast Fashion）潮流下，不少人很快就會丟棄衣服，但Reef認為每一件衣服只要經過專業清洗，能維持很久，且老衣服的搭配可以很時尚，而透過最意想不到的老年人來演繹，亦能很有趣。

「我那麼老了還有人要看嗎？」兩老最初質疑，但經過搭配後，想法改變了，並開始談自己以前的故事，就如回到年輕時。Reef稱，衣服基本上都是由他和幾個朋友一起搭配，搭配時兩老都會有他們自己的意見，例如顏色，「他們都有以前年輕的一些堅持，這也算是幫他們勾起年輕時還會想要穿搭的記憶」。

Reef為兩老建立Ig帳戶的原因是希望讓他們被看見，及引起迴響，「畢竟只有孫子一人的鼓勵，他們還是會很質疑，但是當很多人覺得很棒，他們就會有信心，然後就會更有耐心的去玩」。他指兩老第一次看見自己上新聞、被採訪、被親友慶賀，心情變得開朗，並願意多出去走走，從而變得更健康。Reef亦為兩老心態上的改變而高興。

明報記者 郭嘉晴