內地學者料多國將檢視香港引渡協議

港大法律學院昨就《港區國安法》中涉及域外管轄權的問題舉行網上論壇，曾於中大和城大任教、現身處澳洲的凌兵透過視像指出，國安法的域外管轄權是根據保護管轄（protective jurisdiction）原則訂定，外國有類似做法，部分地方有較多明確闡述，例如美國的法律重述（Restatement）訂明，應在對國家受直接安全威脅如謀殺政府官員、間諜案等才考慮使用，亦有國家訂明需兩地有相同法律才運用域外管轄權，並提出引渡，但他稱國際間沒有統一標準。

稱域外管轄權沒訂細節屬錯誤

凌兵直指，國安法38條沒有訂明細節是一個明顯的錯誤（mistake），令全球人都有法律風險，他預計，很多國家會因此重新考慮與本港的引渡協議安排。他又指出，該條文所指的不只有外國人，也包括在內地或外國的內地人，又指國安法仍有很多不清晰的地方。

被問到經本港機場轉機的外籍疑犯，會否有在機場被捕的風險，凌兵稱無意製造恐慌，「但答案是會」。但他強調，參考內地司法機構運用域外管轄權的次數不足10次，認為當局會啟動條例的機會很低。

清華教授：國安法很多疑問待釐清

清華大學法學院國際法教授李兆杰表示，《中國刑法》第8條訂明中國對刑事罪的域外管轄原則，例如受害人是中國公民、刑期為監禁3年以上的罪行等，李認為，若國安法以此為原則運用域外管轄權，則毋須過慮，但他認同，法例仍存在很多疑問，應給予時間，透過執行逐一釐清。

對於外國公司會否受38條所規範，凌冰指條例列明針對的是人，而非組織，但若有外國公司接受某國要求向本港實施制裁，會否觸犯勾結外國勢力罪，在論壇上就有爭議。凌兵認為作出要求和執行的公司都有犯法的風險，港大法律學院助理教授周兆雋則認為難以確定，但港大法律學院院長傅華伶同意有關的外國公司會因此觸犯國安法。

至於若政府行使域外管轄權，負責執法的警方是否可到境外執法，在場學者都指不可能，因會違反國際法，傅華伶補充，警方需透過與當地政府的合作協議機制獲得許可，才可到當地執法。

（港區國安法）