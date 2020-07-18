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2020年7月18日星期六
港聞二
區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
飲食IT界選民增逾七成
明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展
土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格
民研：警或已取初選票站主任資料 促提供取走資料副本 鍾庭耀稱仍未告知調查內容
稱自治法案損美企 美商會冀港美回歸對話
張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會
羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」
O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦
被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂
巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實
今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔
泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊
盜用市民資料借貸 土審職員認罪還押
涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪
網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬
救生員潛水溺斃 上司稱死者生前圖碰裝備
施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照
男子金紫荊偷國旗 刀嚇保安逃逸
批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑
合謀定價 景泰苑裝修公司違競爭例
赤柱現手榴彈 警安全引爆
尊子漫畫
【Emily】擬戰教界 獨眼教師fb諮詢 話想引國際關注及警醒教協
【Emily】羅冠聰見彭定康 國際局勢講到人類學
【Emily】再論「收成期」 波哥：冇份建設我嘅成果憑咩破壞
【Emily】再兩助秘調任DO 兼做選舉主任
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
飲食IT界選民增逾七成
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