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批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑

【明報專訊】香港應用科技研究院前研究及發展總監劉文建，批准向兩間供應商採購7項值54萬元產品，但無披露其妻及好友在該些供應商的權益，早前被裁一項公職人員行為失當罪成。案件今在沙田裁判法院判刑，裁判官稱劉文建非「大奸大惡」，亦同意他為社會貢獻良多，判他監禁半年，緩刑2年半。

被告劉文建（50歲，小圖）一方求情表示，被告有博士學歷，在科研方面有一定成就，如今罪成已被應科院「炒魷魚」，現獲另一友人以月薪3.2萬聘為科研人員，雖「人工低幾倍」，被告仍樂意接任，展開人生新一頁。

裁判官判刑時稱，辯方求情「言之有理」，被告對社會及科技界有貢獻，形容他並非「大奸大惡」，反之是一小撮憑個人努力取得成就的人，定罪已令他從人生高處墮下，又指被告多份報告正面，重犯風險微乎其微，終判被告緩刑。

案情透露，被告案發時為應科院研發總監，亦在3個獲政府撥款約950萬元的研發項目擔任項目統籌人。被告於2016年6月指示下屬，向「始動科技」及「博文教育（亞洲）」索取報價，以採購電腦產品。該兩間公司於2016至2017年在7項電腦產品採購中獲提名為被推薦供應商，訂單總值約54萬元。廉署調查發現，被告沒有披露其妻及其好友在該些供應商的權益。

【案件編號：STCC1305/19】

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