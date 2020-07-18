批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑

被告劉文建（50歲，小圖）一方求情表示，被告有博士學歷，在科研方面有一定成就，如今罪成已被應科院「炒魷魚」，現獲另一友人以月薪3.2萬聘為科研人員，雖「人工低幾倍」，被告仍樂意接任，展開人生新一頁。

裁判官判刑時稱，辯方求情「言之有理」，被告對社會及科技界有貢獻，形容他並非「大奸大惡」，反之是一小撮憑個人努力取得成就的人，定罪已令他從人生高處墮下，又指被告多份報告正面，重犯風險微乎其微，終判被告緩刑。

案情透露，被告案發時為應科院研發總監，亦在3個獲政府撥款約950萬元的研發項目擔任項目統籌人。被告於2016年6月指示下屬，向「始動科技」及「博文教育（亞洲）」索取報價，以採購電腦產品。該兩間公司於2016至2017年在7項電腦產品採購中獲提名為被推薦供應商，訂單總值約54萬元。廉署調查發現，被告沒有披露其妻及其好友在該些供應商的權益。

【案件編號：STCC1305/19】