港聞

港聞二

施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照

【明報專訊】現年32歲男子前年經「極速約會」（speed dating）覓得初戀，後來疑因行房及置業問題，聲稱遭女友虐待，包括以風筒吹私處、以滾水淋腿等。女友被捕後否認5罪，案件昨（17日）於區域法院續審。男子在盤問下稱被告喜歡和他玩SM（性虐待），包括逼他戴上性玩具拍照，他自言無此癖好，只是在被告威迫下就範。

39歲被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認1項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪。辯方稱被告早前試圖自殘，但她求診後已有改善，可以繼續應訊。辯方亦投訴有網民發布被告的照片，令她飽受壓力。法官發出口頭警告，表示不希望同類事情再發生。

男事主X續受盤問，辯方問被告是否喜歡玩SM，X同意，並稱由被告主導。X憶述被告曾帶他到酒吧飲酒，之後兩人回到被告住所，被告向他展示衣櫃內SM用具，並強迫他戴上不同工具，包括夾其乳頭及陽具。X強調這並非其個人喜好，但他當時已喝醉，而且「每日都好驚被告傷害同打我」，所以無法反抗。

事主稱愛被告 自願結紮

辯方提及X前年6月做結紮手術，X否認是受人所迫，指被告不喜歡用安全套，加上被告聲稱曾遭受意外，一旦懷孕會有生命危險。X哽咽道，「基於我愛佢（被告）」才選擇結紮。辯方亦提到，被告曾因X沒戴她轉贈的耳機及手表，命令X「自摑10下」認錯。X稱他聞言拒絕，但被告改為要求自摑20下，並指摘他不值所愛，X認為被告「用我對佢嘅愛嚟要脅我」，遂願自摑10下，並將影片傳予被告。聆訊下周一（20日）續。

【案件編號：DCCC1193/18】

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