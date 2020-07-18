網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬

報稱無業的梅銘峰（27歲）及任職廚師的任偉文（28歲），同被控一項搶劫罪，梅另涉一項搶劫罪及一項勒索罪，案件昨日於九龍城裁判法院提堂，二人申請保釋被拒，案件押後至10月9日再訊。案中另外兩女一男目前獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到，另有兩男仍被扣查，案件現由油尖警區刑事調查隊第5隊跟進。

3月起活躍西九 社交平台約短聚

警方表示，涉案搶劫集團自3月起於西九龍一帶活躍，有事主於社交網絡平台認識到多名女網友後，相約到西九龍區內酒店或賓館內「短聚」，事主甫進入房間，女網友的男性同黨即持刀現身洗劫事主，並逼令他供出銀行戶口登入密碼、工作地點、住址及手機號碼等，事後匪徒不斷向事主發勒索信息。據了解，有事主被迫供出女兒就讀學校資料後，匪徒以「接放學」勒索事主。

至少3名事主報案

案中有最少3名事主報案，油尖警區刑事部經追查後，本周先後拘捕5男3女，並檢獲摺刀、通訊器材、銀行卡及眾人犯案時所穿衣物。被捕者為集團骨幹成員，部分人有黑幫背景。警方相信目前仍有不少事主因感尷尬及害怕未有報案，呼籲他們挺身而出。