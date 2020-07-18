港聞

港聞二

涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪

【明報專訊】水務署去年接獲投訴，稱在城門水塘附近山坡出現大量霰彈槍的子彈彈珠、子彈彈塞和飛靶碎片，或會污染水源。署方調查後懷疑射擊殘餘物源自荃灣荃錦公路的香港槍會。槍會早前否認一項「放置物質於水務設施內」傳票控罪。案件經審訊後，裁判官昨基於署方保存證物有錯漏，裁定槍會脫罪。裁判官稱槍會今次只屬技術性脫罪。

揭發事件的環保團體「綠惜地球」表示失望，促水務署認真蒐證，槍會亦應負責清理射擊殘餘物，避免引水道和水塘受鉛彈和膠塞等污染。

官：若再小心蒐證 不難檢控

西九龍裁判法院暫委裁判官唐偉倫表示，本案關鍵在於水務署職員檢取證物的證據價值，以及職員證供的可靠度，惟水務署職員到場檢取證物時，曾將不同地方檢獲的證物混雜一起，口頭與書面供辭亦有矛盾之處。雖然法庭接受他們首次接觸蒐證和法庭程序，沒有刻意誤導，屬誠實可靠的證人，但證物出現不可靠之處，遂裁定被告香港槍會罪名不成立。他說，署方職員今年5月仍發現現場有殘餘物，假如他們再到場更小心蒐證，料檢控難度不大。他又說，香港槍會早於1949年成立，有責任保障附近的居民和廣大市民，認為槍會應跟進事件，「對市民同環境有良心、責任」。

助理水務督察早前供稱，去年3月20日看到子彈彈塞和彈珠浸在引水道中，其間聽到槍聲，有小量橙色飛靶碎片從空中掉落引水道，遂收集為證物。辯方曾質疑證物「來歷不明，混雜了其他東西」。

【案件編號：WKS15329/19】

相關字詞﹕罪名不成立 引水道 污染 香港槍會

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