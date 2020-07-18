泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊

立法會主席梁君彥於昨晚11時40分宣布休會，他在休會前說，過去4年立法會和香港一起經歷幾許風雨，亦審議數項具爭議的法案，與各議員共事有色彩、也有火花，有滿足、也有遺憾。他希望來屆的議員能互相包容、理性溝通，以香港福祉為依歸。

建制派班長廖長江表示，「我一直覺得政見不同都可以做朋友，但民主派怕畀外面啲人夾」。將告別議會的建制派議員馬逢國說「勉強無幸福」，稱4年間民主派愈趨極端。

人民力量陳志全稱，上屆完結時與建制派在議事廳內留影，但現時「與建制派企埋一齊笑唔出」，認為雙方已敵我分明。醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰都沒參與兩陣營合照。

本屆立法會昨晚最後一次開會，由晚上8時起審議法案，通過《法院程序（電子科技）條例草案》等5項法案。

18議員不連任 梁耀忠籲多關心基層

將退下火線、擔任6屆議員的街工梁耀忠會上發表臨別感言，形容是他在議會的「最後一晚」，「很想同政府講，希望政府多關心基層、弱勢市民所面對的困難」。他稱不敢說是苦口婆心，但希望政府能踏實地為打工仔建立完整和全面的全民退休保障，並取消強積金對冲。梁耀忠發言後，在座民主派議員拍枱感謝。

18名議員將告別議會。民主派7名不競逐連任議員如民主黨黃碧雲、公民黨陳淑莊等在議事廳合照留念。民建聯梁志祥穿上第一日到立法會宣誓就任的中山裝，說「好頭好尾」。