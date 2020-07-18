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今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔

【明報專訊】第6屆立法會昨日結束，立法會主席梁君彥、財委會主席陳健波昨分別召開記者會總結工作，兩人均表示會議因立法會大樓去年被破壞及今年疫情而受影響。擔任主席4年的梁君彥形容「有時候你都不知道誰是人、誰是魔」；陳健波則對「明日大嶼」計劃前期研究撥款未及審議通過感可惜，認為有人不了解項目內容便反對。

破壞加疫症 取消例會歷屆最多

截止周四（16日）的數字，本屆立法會共舉行141次會議，會議總時數約1711小時，較過去兩屆少。梁君彥解釋立法會大樓去年遭示威者破壞，加上今年疫情嚴峻，導致本屆沒有舉行例行會議的次數是歷來最多。另外，本屆有97次議員被趕離場，涉及25名議員，人數亦屬歷年最多。

拒國安法質詢 梁：非港府立法

梁君彥稱自己與議員保持良好的工作關係，但有時面對建制派議員也會感到頭痛，他形容本屆立法會出現「許多前所未有的問題及挑戰」，「難為正邪定分界，有時候你都不知道誰是人、誰是魔」。

被問為何拒絕批准議員有關《港區國安法》的急切質詢，梁君彥解釋港區國安法的立法非由港府負責，並非議員能質詢的範圍。另外，針對本港立法會與其他地方議會的交流，他認為不會違反國安法，又冀議員能與中央政府保持聯絡，直接反映意見。

陳健波：明日大嶼政府宣傳不足

財委會方面，今個立法會年度共舉行56次會議，開會時數約253小時，為本屆之最；共85項財務建議獲批准，涉款4465億元，亦是歷來最高，陳健波解釋單是兩輪「防疫抗疫基金」已涉款1500億元。財會最終有13個項目未完成審議，包括「明日大嶼」前期研究撥款。陳健波對此感可惜，強調「明日大嶼」是解決本港住屋問題的關鍵，批評政府宣傳不足，無法讓市民明白項目好處，又稱很多人做事「膚淺」，不研究和了解項目內容便反對。

本年度財委會通過的人事編制項目僅13項，其餘10多項均被否決。陳健波稱，很多議員不滿政府「開位」的政策，政府無法解釋好處，「議員不批准這些項目通過是有原因的，值得政府深思」。展望下屆立法會，陳寄語官員要「一步到位地回應」議員提問。

張建宗批非建制派癱瘓立會

政務司長張建宗昨晚稱政府重視行政與立法的關係，特首林鄭月娥上任初期頻密出席立法會答問大會，惟近兩年立法會的討論傾向政治化，秩序問題嚴重，導致特首難以和議員理性溝通。他說去年林鄭月娥因立法會混亂而無法完成宣讀《施政報告》，形容是史無前例，批評「非建制派」議員以政治手段凌駕市民福祉，使政府在申請撥款等工作舉步維艱，「有議員政治掛帥，不惜癱瘓立法會的正常運作」。

相關字詞﹕立法會會議 財委會 張建宗 陳健波 梁君彥 立法會

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