巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實

香港民航處發言人表示，因應巴基斯坦民航管理局（PCAA）早前發出的聲明，指該國有262名民航機師持有的機師執照有可疑，民航處已即時檢視該兩名機師的紀錄，證實巴基斯坦民航管理局已核實兩人機師資格。

另外，民航處已去信相關本地航空公司，要求風險評估，若發現問題應採取補救措施。民航處亦要求巴基斯坦民航管理局，確保所有民航機師接受適當訓練，以符合國際民航組織（ICAO）規定。

譚文豪：港公司聘外籍機師

民航處會查資歷

曾任國泰機師的立法會議員譚文豪說，本地航空公司聘請的外籍機師在不同國家受訓，飛行執照由當地部門發出，若要被本地航空公司取錄，需要按法例進行牌照轉換，民航處會核實機師資歷是否符合國際標準。

巴基斯坦民航局上月稱有262名機師資歷有可疑，因此禁止他們繼續工作。民航部門曾表示，該國目前有860名機師，當中107人為外國航空公司工作，但到周四發聲明，稱收到10個國家地區提出要求驗證176名機師的資歷，包括香港、馬來西亞、越南、土耳其和阿聯酋等。

民航局稱，經調查後，有166名為外國航空公司工作的巴基斯坦機師資歷獲認證，其餘10人的資歷仍在處理，預計本周內完成。

這宗民航界醜聞導致歐洲航空安全局禁止兩間巴基斯坦的航空公司飛機進入歐洲6個月，英國和美國也禁止巴基斯坦國際航空飛機降落。