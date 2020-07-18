被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂

被告譚得志（48歲），報稱電台主持。控罪指，他於今年1月17日於大埔海濱公園露天劇場，非法煽惑其他不知名者，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與一個違反《公安條例》的未經批准遊行集結。據悉，被告於1月25日時，警方以同樣罪行拘捕他，他當時拒保候查，獲暫時釋放，昨天再次被控。

據了解，譚於海濱公園集會時，有人曾叫「光復香港」、「時代革命」及「解散警隊，刻不容緩」等口號，涉煽動在場參與者討論港獨議題及仇警，以及今年1月19日在銅鑼灣用粗口指罵警察，故另被控「煽動意圖」罪及「公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，惟因未完成派送傳票程序，故昨日未於庭上處理。

裁判官蘇文隆准10萬元保釋

控方申請將案件押後10星期，以索取法律意見及配合警方進一步調查，獲主任裁判官蘇文隆批准，並下令譚得志須下周一前交出10萬元保釋金。

《刑事罪行條例》第9條及第10條「煽動意圖」罪少有被引用，今年3月中西區區議會主席鄭麗琼在社交媒體轉發一名警員及其家人資料的帖文，被警方指涉嫌違反該罪行而被拘捕，而再對上一次動用此條例是1952年。

譚於庭外稱，用作拘捕他的車輛在其家外泊了兩天，由於他不知道車內人是誰，故這兩天繞路出入，直至昨天於數碼港停車場被捕，他批評港府在製造「白色恐怖」。另外，譚得志對於保釋金過高感不滿。

【案件編號：FLCC1466/20】

（反修例風暴）