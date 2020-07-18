O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦

警前晚通知 昨持手令調查

學生會稱幹事被拒入內拍攝

理大學生會前晚接獲警方通知，警方將於昨日持搜查令進入校園範圍調查一宗暴動案。據悉警方是次行動為調查當日警員中箭案。至昨日中午約12時許，多名探員聯同傳媒聯絡隊抵達理大邵逸夫大樓停車場及登樓搜查。警方證實行動中，O記共檢走5部電腦，暫未有人被捕。學生會其後發聲明，稱搜查期間，幹事被拒進入警方搜查範圍及被要求停止拍攝，對此表示遺憾。

理大學生會會長吳智浩連同理大副校長（學生及國際事務）楊立偉教授、油尖旺區議員李傲然及兩名代表律師等在學生會會室門外守候，探員甫抵埗即查核在場學生會成員的身分證，以及出示由九龍城裁判法院所批出的搜查令，稱將搜查學生會會室調查暴動案，同時會取走理大箭藝學會會員名單，其間學生會兩名代表律師以紙筆抄錄搜查令內容，學生會代表要求警方出示委任證，以其核實身分。

學生會稱手令理據薄弱 拒開門

警方兩度展示搜查令，並要求吳智浩交代學生會的電腦位置。吳稱「我冇嘢講」，亦拒絕打開會室大門，同時向在場記者表示，警方搜查令的搜查範圍覆蓋整個理大校園範圍，學生會不會輕舉妄動，亦不會干預警方進入會室及其他課室，但認為警方的搜查令理據薄弱，有挑戰餘地，表明會保留追究警方搜查時對理大財產造成破壞的權利。經一番擾攘後，校方取鎖匙打開學生會會室讓探員進入搜查，警方逗留至下午2時半，帶走5部電腦及2部電腦屏幕離去。

事後吳智浩稱警方取走5部電腦，包括手提電腦及電腦主機，搜查期間曾拍攝會室內物件及描繪辦公室平面圖。吳強調學生會不認同警方行動，認為警方搜查令法理基礎薄弱，故未有主動開門，惟及後校方代為開門。理大回應稱事件仍在調查中，校方不宜評論。

明報記者

（反修例風暴）