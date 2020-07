羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」

張震遠昨由資深大律師郭棟明代表求情,他說張出身內地家庭,為逃避共產黨移民香港,幼年生活刻苦樸素,負笈英美獲取大學學士及碩士學位後,曾留美工作,加入麥肯錫公司出任顧問工作,至1991年回流香港,1993年獲邀加入中央政策組,隨之展開其公職生涯。

辯方表示,張震遠對本港貢獻良多,出任市建局公職多年,更於2007年出任董事會主席,張當時在董事會的同事,以及地產及建造界議員石禮謙均有撰信替他求情。石禮謙稱讚張對本港房屋供應的貢獻,稱他改善了低下階層及貧窮住戶的居住環境。

羅范撰信稱曾蔭權曾俊華支持商交所

此外,與張震遠同屬前特首梁振英競選團隊的羅范椒芬,亦有撰信替張求情。羅太在信中透露,前特首曾蔭權及前財政司長曾俊華當年均大力支持張提出的商交所計劃,同時引述現任特首林鄭月娥當年稱讚張是「不僅其中最好,而是最好」(He is not even one of the best. He is the best)的公職人員。

求情稱辦商交所非為私利 只換來破產令

辯方補充,張震遠開設商交所的原意,乃覺得香港有必要設立期貨交易所,而非出於私利和獲益,財困下堅持營運,亦只因「固執」, 「他最後只換得一張破產令」。

同案被告蔡達英求情稱,案件持續7年令他心力交瘁,他現已無法繼續任會計師,望法庭念及他2018年已認罪,及後出庭頂證張震遠協助控方,判他緩刑或短期監禁。