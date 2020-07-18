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張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會

【明報專訊】行政會議前成員兼商交所前主席張震遠涉嫌於2012至2013年在任期間，串謀商交所時任財務總監蔡達英詐騙證監會，以隱瞞商交所財困。案件至今近7年終審結，張震遠昨日在區域法院被裁定兩罪罪成，即時還押至下周四（23日）判刑。法官指張震遠「度身訂做」供辭自辯，將罪責全推卸蔡達英，惟蔡身為污點證人，被裁定誠實可靠，故法庭拒接納張震遠不知悉商交所財務狀况之說，將他定罪。

頂證張 前下屬亦還押候判

現年62歲的張震遠經審訊後被裁定串謀詐騙及欺詐兩罪罪成。同案被告蔡達英早於前年承認串謀詐騙罪，一直獲保釋以在審訊中頂證張震遠，惟蔡昨日被定罪後亦須還押。

區院法官胡雅文甫開庭便宣判張震遠罪成，並給予張一小時閱讀判辭。判辭提及，雖然張聲稱其職責只為商交所「撲水」，對公司財政狀况一無所知，但各種證供均顯示張事必躬親，他不僅是公司主席及股東，且每項交易及發出的支票均經他簽署。故此，胡官認為張震遠只是在審訊時裝作不熟悉商交所財政狀况，同時不接納張自辯內容，認為他只為脫罪而「度身訂做」供辭。

官稱證據顯示張事必躬親 不會不知財困

至於蔡達英在案中的角色，胡官認為他的確刻意向證監會隱瞞商交所財政狀况，但不認為其行為屬於自發，並引述蔡在庭上三番四次說他受張震遠指使。胡官認為，蔡達英誠實可靠，他只是「奉命行事」，認定張震遠就是指使蔡製作虛假財務報表的人。

胡官又說，張蔡二人在案中的行為乃有預謀地阻礙證監會執行公職，屬於「不誠實」，並認為控方已在毫無合理疑點下證明張震遠犯罪，故裁定他兩罪罪成。

控方案情指出，張震遠自2008年成為商交所主席及執行董事，且負責授權及簽署批准商交所戶口的交易。商交所於2011年4月26日獲證監會批出「自動化交易服務（ATS）」認可後，翌月即出現財困，證監會不久後要求商交所每周交代財政狀况。

張震遠在商交所財困期間，以多個手法串謀詐騙證監會，包括7次將700萬至3500萬元空頭支票存入戶口；7次在向證監會提交財務報告的限期前，存入大量資金到戶口，其後快速轉走資金；7次向證監會提交虛假資料；6次操縱財務報告內容誤導證監會；5次在同日未轉走大筆款項前，截取帳戶結餘紀錄向證監會遞交財務報告。

【案件編號：DCCC718/17】

相關字詞﹕欺詐罪 串謀詐騙 商交所 張震遠

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