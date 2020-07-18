稱自治法案損美企 美商會冀港美回歸對話

遺憾撤港特殊待遇

美國商會表示，美國《香港政策法》自1997年生效，支持香港在全球經濟的樞紐角色，並維護美國、逾1300間在港美企和8.5萬名在港美國公民在印太地區的商業利益；去年美國在香港擁有全球最大的貿易順差。商會稱，早前已表示美國和香港必須加強交流，促進區域穩定，為了兩地人民、社會和經濟福祉，希望特區和美國政府能回歸到公開、有建設的對話。

英國外交部發表「2019人權與民主報告」，再公開呼籲獨立調查在香港發生的事件，關注香港警察用侵略性策略應對廣泛抗議；重申港區國安法違反《中英聯合聲明》，香港在行政、司法獨立、立法上高度自治。

英外交部再籲港作獨立調查

報告提到，警方處理抗議活動時，經常使用催淚氣體、橡膠子彈，有時使用實彈，亦曾在密閉空間施放催淚彈；而少數示威者使用暴力，包括向警方投擲汽油彈及破壞財產等。報告強調，英國支持和平及合法抗議的權利。外相藍韜文重申，香港警方對示威活動的回應需適當，示威者的暴力行為不能接受。

報告亦批評中國政府任意拘留外國人，在視為政治敏感的案件出現虐待和缺乏正當程序等令人憂慮，並重提英國駐港總領事館職員鄭文傑在內地被羈押。

報告稱中國人權狀况持續惡化，包括限制宗教、新聞、言論和少數民族自由，批評中國侵犯新疆維吾爾族及其他少數族裔的人權，以打擊極端及恐怖主義為由合理化在新疆設拘禁所及再教育營等。

（港區國安法）