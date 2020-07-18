港聞

港聞二

稱自治法案損美企 美商會冀港美回歸對話

【明報專訊】美國總統特朗普日前簽署《香港自治法案》，取消對港特殊待遇。美國商會昨發聲明表示遺憾，相信會損害在香港的美國企業，並加深在港美企因港區國安法訂立後的悲觀情緒。

遺憾撤港特殊待遇

美國商會表示，美國《香港政策法》自1997年生效，支持香港在全球經濟的樞紐角色，並維護美國、逾1300間在港美企和8.5萬名在港美國公民在印太地區的商業利益；去年美國在香港擁有全球最大的貿易順差。商會稱，早前已表示美國和香港必須加強交流，促進區域穩定，為了兩地人民、社會和經濟福祉，希望特區和美國政府能回歸到公開、有建設的對話。

英國外交部發表「2019人權與民主報告」，再公開呼籲獨立調查在香港發生的事件，關注香港警察用侵略性策略應對廣泛抗議；重申港區國安法違反《中英聯合聲明》，香港在行政、司法獨立、立法上高度自治。

英外交部再籲港作獨立調查

報告提到，警方處理抗議活動時，經常使用催淚氣體、橡膠子彈，有時使用實彈，亦曾在密閉空間施放催淚彈；而少數示威者使用暴力，包括向警方投擲汽油彈及破壞財產等。報告強調，英國支持和平及合法抗議的權利。外相藍韜文重申，香港警方對示威活動的回應需適當，示威者的暴力行為不能接受。

報告亦批評中國政府任意拘留外國人，在視為政治敏感的案件出現虐待和缺乏正當程序等令人憂慮，並重提英國駐港總領事館職員鄭文傑在內地被羈押。

報告稱中國人權狀况持續惡化，包括限制宗教、新聞、言論和少數民族自由，批評中國侵犯新疆維吾爾族及其他少數族裔的人權，以打擊極端及恐怖主義為由合理化在新疆設拘禁所及再教育營等。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
飲食IT界選民增逾七成
飲食IT界選民增逾七成
明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展
明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展
土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格
土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格
民研：警或已取初選票站主任資料 促提供取走資料副本 鍾庭耀稱仍未告知調查內容
民研：警或已取初選票站主任資料 促提供取走資料副本 鍾庭耀稱仍未告知調查內容
張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會
張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會
羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」
羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」
O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦
O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦
被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂
被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂
巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實
巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實
今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔
今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔
泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊
泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊
盜用市民資料借貸 土審職員認罪還押
盜用市民資料借貸 土審職員認罪還押
涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪
涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪
網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬
網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬
救生員潛水溺斃 上司稱死者生前圖碰裝備
救生員潛水溺斃 上司稱死者生前圖碰裝備
施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照
施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照
男子金紫荊偷國旗 刀嚇保安逃逸
男子金紫荊偷國旗 刀嚇保安逃逸
批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑
批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑
合謀定價 景泰苑裝修公司違競爭例
合謀定價 景泰苑裝修公司違競爭例
赤柱現手榴彈 警安全引爆
赤柱現手榴彈 警安全引爆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】擬戰教界 獨眼教師fb諮詢 話想引國際關注及警醒教協
【Emily】擬戰教界 獨眼教師fb諮詢 話想引國際關注及警醒教協
【Emily】羅冠聰見彭定康 國際局勢講到人類學
【Emily】羅冠聰見彭定康 國際局勢講到人類學
【Emily】再論「收成期」 波哥：冇份建設我嘅成果憑咩破壞
【Emily】再論「收成期」 波哥：冇份建設我嘅成果憑咩破壞
【Emily】再兩助秘調任DO 兼做選舉主任
【Emily】再兩助秘調任DO 兼做選舉主任