民研：警或已取初選票站主任資料 促提供取走資料副本 鍾庭耀稱仍未告知調查內容

警：事前已展示手令詳盡解釋

警方昨晚回應查詢時表示，因接獲市民報案稱有民意調查機構電腦系統疑被黑客入侵，有市民個人資料被泄漏，網絡安全及科技罪案調查科接手跟進，並據法庭手令，上周五下午到該機構黃竹坑辦公室蒐證，事前已向機構負責人及法律代表展示手令及詳盡解釋，並於法律代表在場陪同下搜查，警方檢查了一些電腦紀錄以協助調查，有關資料數量和涉及範圍屬行動細節，不便公開。警方仍在調查中，暫未有人被捕。

上周五民主派初選前夕，警方到香港民研位於黃竹坑的辦公室搜查，警方發言人當日稱接獲市民報案，懷疑有市民包括警務人員資料外泄，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵，故派員到相關機構辦公室搜查。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀說，警方至今未告知調查的具體內容，亦未提供搜查令文本，但相信警方調查案件與初選無關。他又稱，警方當日可能取走一個載有200多名初選票站主任姓名及所屬票站的資料清單，惟認為對票站主任影響不大，因警方若有意取得票站主任資料，在其他方面可取得更多。

香港民研稱，義務法律團隊前日去信警方，要求索取當日被取走資料的清單，供研究所備存及檢查；亦強調該資料受「法律專業保密特權」及「新聞材料保密」保障，按照《基本法》及有關案例，警方不得閱讀及使用當日取走的資料。

鍾庭耀：已用電鑽銷毁初選資料

香港民研又表示，其中一部被警方搜查的電腦儲存了所有票站的加密鑰匙及密碼，故初選前已使用新的離線電腦及重設所有加密鑰匙。鍾庭耀說，已將初選中取得的資料及加密鑰匙以電鑽銷毁，紙選票亦在監測下銷毁。

執業律師黃鶴鳴表示，至今不認為初選有違港區國安法或選舉條例，故不相信擔任票站主任會違反任何法例，表示違反港區國安法前提是有人鼓吹暴力或涉非法行為，而選舉條例雖無明文提及有初選機制，但並不代表不可舉行。

律師：證據是否合法取得「有得拗」

至於警方到香港民研辦公室是為調查警員資料外泄，能否取走其他資料，黃認為要看法庭手令內容，若僅批調查警員資料外泄，警方卻取走其他資料並用於另一案件檢控，認為證據是否合法取得「有得拗」；但警方調查刑事案件其間，若發現其他刑事案件是有權調查。

有借出地方作票站的人說，為方便票站運作，找來其他人充當義工作票站主任，把其電話和姓名交給籌辦初選的民主動力，現時擔心「累街坊」。有參加民主派初選的公民黨譚文豪說，不會因此而嚇怕，因初選不是非法，只是港澳辦、中聯辦上綱上線，反擔心被檢走資料會被作其他用途。

明報記者

（港區國安法）