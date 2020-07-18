港聞

港聞二

民研：警或已取初選票站主任資料 促提供取走資料副本 鍾庭耀稱仍未告知調查內容

【明報專訊】中聯辦及港澳辦日前先後發聲明稱初選涉違《港區國安法》，香港民意研究所昨表示，警方上周五搜查其辦公室時，未有提供執行的搜查令文本，一個載有200多名初選票站主任聯絡資料的清單或被警方取走，前日去信警方要求提供當日取走資料的副本，並且不得把資料轉移予其他執法機構、政府部門或第三方單位。香港民研相信，警方所調查案件與初選無關。

警：事前已展示手令詳盡解釋

警方昨晚回應查詢時表示，因接獲市民報案稱有民意調查機構電腦系統疑被黑客入侵，有市民個人資料被泄漏，網絡安全及科技罪案調查科接手跟進，並據法庭手令，上周五下午到該機構黃竹坑辦公室蒐證，事前已向機構負責人及法律代表展示手令及詳盡解釋，並於法律代表在場陪同下搜查，警方檢查了一些電腦紀錄以協助調查，有關資料數量和涉及範圍屬行動細節，不便公開。警方仍在調查中，暫未有人被捕。

上周五民主派初選前夕，警方到香港民研位於黃竹坑的辦公室搜查，警方發言人當日稱接獲市民報案，懷疑有市民包括警務人員資料外泄，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵，故派員到相關機構辦公室搜查。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀說，警方至今未告知調查的具體內容，亦未提供搜查令文本，但相信警方調查案件與初選無關。他又稱，警方當日可能取走一個載有200多名初選票站主任姓名及所屬票站的資料清單，惟認為對票站主任影響不大，因警方若有意取得票站主任資料，在其他方面可取得更多。

香港民研稱，義務法律團隊前日去信警方，要求索取當日被取走資料的清單，供研究所備存及檢查；亦強調該資料受「法律專業保密特權」及「新聞材料保密」保障，按照《基本法》及有關案例，警方不得閱讀及使用當日取走的資料。

鍾庭耀：已用電鑽銷毁初選資料

香港民研又表示，其中一部被警方搜查的電腦儲存了所有票站的加密鑰匙及密碼，故初選前已使用新的離線電腦及重設所有加密鑰匙。鍾庭耀說，已將初選中取得的資料及加密鑰匙以電鑽銷毁，紙選票亦在監測下銷毁。

執業律師黃鶴鳴表示，至今不認為初選有違港區國安法或選舉條例，故不相信擔任票站主任會違反任何法例，表示違反港區國安法前提是有人鼓吹暴力或涉非法行為，而選舉條例雖無明文提及有初選機制，但並不代表不可舉行。

律師：證據是否合法取得「有得拗」

至於警方到香港民研辦公室是為調查警員資料外泄，能否取走其他資料，黃認為要看法庭手令內容，若僅批調查警員資料外泄，警方卻取走其他資料並用於另一案件檢控，認為證據是否合法取得「有得拗」；但警方調查刑事案件其間，若發現其他刑事案件是有權調查。

有借出地方作票站的人說，為方便票站運作，找來其他人充當義工作票站主任，把其電話和姓名交給籌辦初選的民主動力，現時擔心「累街坊」。有參加民主派初選的公民黨譚文豪說，不會因此而嚇怕，因初選不是非法，只是港澳辦、中聯辦上綱上線，反擔心被檢走資料會被作其他用途。

明報記者

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者
飲食IT界選民增逾七成
飲食IT界選民增逾七成
明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展
明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展
土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格
土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格
稱自治法案損美企 美商會冀港美回歸對話
稱自治法案損美企 美商會冀港美回歸對話
張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會
張震遠商交所案詐騙罪成還押候懲 官斥砌詞卸責下屬 有預謀瞞騙證監會
羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」
羅范為張求情 引述林鄭讚「最好公職人員」
O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦
O記搜理大學生會尋箭會名單 查去年圍理大警員中箭 檢5電腦
被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂
被控煽惑他人非法集結 譚得志被捕即日提堂
巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實
巴基斯坦揭假牌機師 港兩機師資格獲核實
今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔
今屆立會結束 開會時數3屆最少逐人破紀錄 梁君彥總結：有時不知誰是人誰是魔
泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊
泛民建制無合照 胡志偉：想不到原因企埋一齊
盜用市民資料借貸 土審職員認罪還押
盜用市民資料借貸 土審職員認罪還押
涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪
涉射擊殘餘物流入水塘 水署蒐證失當 槍會脫罪
網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬
網誘開房行劫 8男女被捕 逼供個人資料勒索 涉款18萬
救生員潛水溺斃 上司稱死者生前圖碰裝備
救生員潛水溺斃 上司稱死者生前圖碰裝備
施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照
施虐案事主稱被迫戴性玩具拍照
男子金紫荊偷國旗 刀嚇保安逃逸
男子金紫荊偷國旗 刀嚇保安逃逸
批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑
批出訂單予妻公司瞞利益 應科院前總監失當罪成緩刑
合謀定價 景泰苑裝修公司違競爭例
合謀定價 景泰苑裝修公司違競爭例
赤柱現手榴彈 警安全引爆
赤柱現手榴彈 警安全引爆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】擬戰教界 獨眼教師fb諮詢 話想引國際關注及警醒教協
【Emily】擬戰教界 獨眼教師fb諮詢 話想引國際關注及警醒教協
【Emily】羅冠聰見彭定康 國際局勢講到人類學
【Emily】羅冠聰見彭定康 國際局勢講到人類學
【Emily】再論「收成期」 波哥：冇份建設我嘅成果憑咩破壞
【Emily】再論「收成期」 波哥：冇份建設我嘅成果憑咩破壞
【Emily】再兩助秘調任DO 兼做選舉主任
【Emily】再兩助秘調任DO 兼做選舉主任