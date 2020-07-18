土瓜灣1屋5姓7選民 審裁官撤3人選民資格

選舉處上月發表臨時選民登記冊讓市民查詢選民資料，並舉行最少10場聆訊處理被反對的選民登記。當中涉及127名九龍西選民的聆訊，最後有24人被取消選民資格，另約12人因已搬遷，獲批准更改地址。選民被取消資格的原因，主要是沒有以電話及書面回覆處方確認其地址。

根據聆訊期間公開的資料，土瓜灣港圖灣一個單位合共有7名分別姓王、張、葉、鄭及何的選民登記，選舉處代表稱，處方接觸到其中一名選民鄭敦含，他說另兩名鄭姓及一名何姓選民是其太太、女兒及女婿，至於張、王及葉3人，則是他的「工友」。選舉處引述鄭稱，該葉姓選民在內地居住10年，只用上址為通訊地址。審裁官最終接納投訴，取消以上3人選民資格。根據處方提供資料，葉去年已登記為選民，張、王今年才登記。本報查冊發現，王、張曾申報同住西貢一地址。

戶主為福建聯會顧問 稱3人為「工友」

翻查去年區議會選舉資料，該港圖灣單位所屬的九龍城海心選區，民建聯潘國華以26票之差擊敗泛民挑戰者童繼民連任。本報記者以電話聯絡鄭敦含，他確認王姓及張姓朋友為夫婦，早前曾暫住該單位約半年，但6月已遷出；葉姓朋友則在內地居住，「無嚟香港好耐」，稱他去年沒有投票。根據2018年一則報章廣告，鄭敦含為香港福建社團聯會其中一名常務理事，鄭向記者承認曾任聯會「常務董事」，但已改任「顧問」。

紅磡一屋7人6姓 4人未回覆被取消資格

同日聆訊中，一個位於紅磡海逸豪園的單位，有7名分別姓陳、鄭、李、滕、潘及諶的選民登記。處方代表稱，接觸到陳姓女戶主，陳稱單位只有她及兩名鄭姓子女同住，李姓朋友在內地居住。處方稱李、滕、潘及諶4人未有回覆處方電話及書面查詢，審裁官亦取消4人的資格。處方亦提供資料，指出此4人都是今年始登記成為選民。

記者上周到該海逸豪園單位查詢，一名不願提供姓名女士應門，聲稱是陳姓女戶主的母親。她向記者確認上址只有她及女兒、外孫女及外孫4人居住，其鄭姓女婿數年前去世，她亦不認識被取消選民資格的4人，不肯定是否女戶主的朋友。她主動問記者是否想問有關選舉的事，又說自己都是選民，但不清楚為何名字未有出現在選民名單上。她代記者致電女兒，之後說女兒表示不方便，婉拒記者繼續訪問。

明報記者 鄧俊豐