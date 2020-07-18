明日大嶼研究撥款未審 發展局：爭取未來開展

備受爭議的「明日大嶼」計劃，當中涉及5.5億元的交椅洲等地「中部水域人工島相關研究」撥款，原本在立法會財委會各項議程中排在較後位置，政府將項目安排在昨日議程內，被質疑打尖。最終項目未能趕及會議結束前審議，意味撥款在下屆立法會要重新提交事務委員會討論。

被質疑打尖 財庫局：沒調動次序

昨日會議分上下午兩節合共6.5小時，審議21個項目，中部水域撥款排第20項。昨午會議開始時，仍只討論到第3項議程，民主黨鄺俊宇表示不滿政府突然將明日大嶼項目「插隊」，認為政府「倒錢落海」，故提出中止待續動議。財經事務及庫務局副秘書長劉震澄清，政府只是將所有準備就緒項目放在議程內，並沒調動先後次序，主席陳健波亦表明昨會議「唔會做到嗰項（明日大嶼研究）」，最終有關動議不獲通過。

通過8項撥款 多部門開新職位未審

昨會議約於5時40分結束，只討論到第8項議程，除了明日大嶼研究，其他未能審議的項目包括多個政策局及部門開設新職位，以及「跨越2030年主要幹道策略性研究」。

綠色和平代表昨帶同反對明日大嶼項目的10萬人聯署到立法會請願，要求政府應撤回項目，優先發展棕地。