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飲食IT界選民增逾七成

【明報專訊】民主派以爭取35+議會過半議席為9月立法會選舉的目標，除地區選舉外，民主派計劃在多個功能組別搶灘。根據選舉事務處昨公布的正式選民登記冊，與2016年一屆立法會時比較，選民人數增幅最多是體育、演藝、文化及出版界，增幅達46%；若與去年選民數字比較，增幅最多則是飲食界和資訊科技界，分別增加了81.8%和75.8%。

莫乃光：選民年輕化有利泛民

功能界別正式選民登記冊有25萬名選民，較去年的22.9萬增加9%，與2016年比較則增加4%；多個民主派有意爭奪的界別，選民人數都有明顯增加。立法會資訊科技界在上一屆爆出種票事件，按選民登記網站資料，該界別在2016年的選民人數為1.2萬，去年大跌至7300多人，今年再增至1.3萬人。擔任8年資訊科技界議員、不競逐連任的莫乃光表示，由於去年不是立法會選舉年，有選民不會在該界別的協會續會，故沒有被計算其選民資格，但今年「衝閘」續會的業界選民，他相信一定會投票。他分析，選民年輕化，動員方式不再如以往在專業學會動員，新方式有利民主派。公民黨林瑞華前日公布會出戰飲食界，挑戰出任該界別議員20年的自由黨張宇人，該界別今年有8018名選民，較去年的4408人增加逾3600人（逾八成），較2016年的5500多人則增加逾44%。張宇人今日將宣布競逐連任，本報昨嘗試聯絡他，截稿前未獲回覆。

「體演文出」選民較上屆增46%

經常被指代表性低的體育、演藝、文化及出版界，2016年立法會選舉時有2920名選民，今年增至4268名選民（約46%），童裝店老闆周小龍早前表明參選該界別獲民主派支持，現任議員馬逢國表示，可能因近年發生的事，社會政治化，刺激業界登記做選民，但難料是否因為要打破建制派壟斷此議席。

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