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區選後選民增8% 朱凱廸料建制動員 鄭泳舜：難評估多少建制支持者

【明報專訊】立法會換屆選舉9月6日舉行，提名期由今日起至本月31日結束，選舉事務處昨公布2020年正式選民登記冊，地方選區有446.6萬多名選民，較去年增加33.3萬，增幅8%，其中九龍西選民人數增幅最多，有12.6%；其次是新界西，較去年增8.2%。新界西立法會議員、議會陣線朱凱廸相信，新增登記來自建制派動員，整體對建制有利；民建聯九龍西議員鄭泳舜稱難評估新登記選民中，有多少是建制派支持者。

總數446.6萬 馬嶽：增幅小影響不大

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，整體選民人數增加，與過去一年反修例運動「有少少關係」，但他認為增幅未算很大，與上屆相比，整體對選舉影響不大。

41至60歲群組最多新選民 佔42%

選舉事務處昨日發表的選民登記冊顯示，地方選區有逾446.6萬名選民，可在9月立法會換屆選舉中投票。今年選民人數較去年區議會選舉的413.2萬選民多，增幅有8%；而去年選民人數較2018年增加8.3%，連續兩年的增幅，分別為自2011年至今的最大增長。新登記選民有40.7萬，為回歸後最多，其中46至50歲群組人數最多，有4.78萬，其次是18至20歲的組群，有4.52萬；整體而言，41至60歲群組，佔新登記選民人數比例最高，達42%，40歲以下新登記選民佔31%。

5個地方選區中，新界西選區選民人數最多，有130.8萬；其次為新界東，有113.9萬；香港島、九龍東及九龍西分別有70.7萬、70.9萬及60.2萬。與去年比較，九龍西與新界西的選民人數增幅最多，分別增加12.6%及8.2%，其中以31至50歲的群組增幅較明顯。若與2016年立法會選舉年比較，九龍西與新界西的選民增幅亦最多，分別是23.4%及20%，增幅主要來自26至35歲群組。

新西最多選民 九西增幅最大

按年齡組群劃分，36至60歲和60歲以上的組群分別佔整體選民的43.94%和31.97%，而18至35歲的較年輕組別則佔整體選民24.08%。

區議會（第二）（即超級區議會界別）有419.6萬多名選民，傳統功能界別則有逾25萬名選民。

選舉事務處發言人表示，2020年正式選民登記冊較臨時選民登記冊增加約1.1萬人，主要涉及原本被納入取消登記名單的人，適時回應處方發出的提示信補交所需資料，以恢復選民身分。取得審裁官批准後，有關申請人已被納入正式選民登記冊。

鄭泳舜表示，該黨過去收到不少人要求協助其登記做選民，但難評估新登記選民中，有多少是建制派支持者，對於九龍西選民增幅較多，他不認為與區內近年有多幢新住宅落成有關。

朱凱廸：去年已盡力籲支持者登記

朱凱廸認為，在去年的選民登記運動，民主派已盡九牛二虎之力呼籲支持者登記做選民，相信之後的新增登記多是建制派，整體對建制有利。

工聯會新界西議員麥美娟稱，難以估計增長來自哪陣營的支持者，她認為現時政治氣氛激烈，兩陣營亦會呼籲支持者做登記，故選民登記增長可預期。

稱利泛民否需看名單數目配票策略

蔡子強：新西失策可浪費一成票

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，個別年齡群組的選民人數增幅，佔整體選民人數比例極低，相信對選舉的影響輕微，他說，9月選舉對民主派會否有利，關鍵是民主派最終派出的名單數目和配票策略，他以選民人數最多的新界西為例，若策略不當可浪費一成支持民主派的選票。

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