【Emily】立會再流會 邵家輝要主席當佢爆咗粗

不滿泛民多次點人數

自由黨邵家輝不滿泛民多次點人數，佢問梁君彥「如果我講粗口鬧佢哋，係咪會被趕」，梁君彥就話會，又呼籲議員盡量處理積壓議案、善用時間；邵家輝就話「咁你當我講粗口鬧咗佢哋吖，唔該」，然後自行步出會議廳。

建制派何君堯亦質疑點人數被嚴重濫用，認為梁君彥有權否決，舉例《議事規則》91條下，佢有權暫緩執行議事規則；梁君彥就話，《基本法》列明法定人數係一半，如果何君堯有意見、而下屆可重返議會，可以向議事規則委員會要求。噚日民主派一共點咗11次人數，大概用咗2小時25分鐘。

碧雲：老公以後冇軟飯 但有住家飯

部分唔連任嘅議員似乎就一身輕，民主黨黃碧雲初選失利後宣布唔參選，佢噚日同傳媒傾偈期間，飲食界議員張宇人路過，就笑碧雲老公以後成日都要對住佢，叫佢朝九晚六唔好留喺屋企啦；碧雲就笑住話老公以後冇「軟飯」、但有住家飯食，都覺得賺咗喎。