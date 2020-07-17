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2020年7月17日星期五
港聞二
戴耀廷趙家賢齊退初選工作 戴：選前有民調 最後靠選民自主配票
傳統泛民紙票得票49%勝抗爭派 蔡子強：抗爭派壓倒性勝利言之尚早
九西排第五馮達浚棄選 籲支持出線者
選管會：確認書非提名表格一部分
入資料連番錯 選舉處惹種票疑雲 涉深水埗選區 另18宗問題登記裁反對成立
「士多房」作登記地址 區選獲納選民冊
眾籌「支援示威」 港視員工涉洗錢被捕
前醫科生藏燃彈原料囚13月 官：當汽油彈處理
「踢警救人」非法集結 社工囚4月
救生員潛水溺斃 家屬批裝備欠指引
單車翁遭小巴撞斃 區議員批部門拖延擴路
田北辰稱守中間路：不為選票變更藍 指有人愈來愈激增加仇恨 批7．21與白衣人握手如讚賞暴力
反修例事件唱反調 國安法歸隊：支持立法原則
教聯首派代表 鄧飛出選：盼教界政治降溫
中旅社姚柏良出選 否認接姚思榮班
料申美移民與內地同隊 專家：輪候或以年計
被要求簽一中切結書 駐港代表返台
港拒續批紐時記者工作簽證
啟德現戰時炸彈 2000人疏散
火燒人案 控方稱最黑暗時間 官打斷：庭上唔方便咁講
尊子漫畫
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【Emily】施政報告唔搞諮詢會 林鄭邀「持份者」禮賓府畀意見
【Emily】莫乃光請食散水餅 話似冠狀病毒
【Emily】謝偉銓邵家臻 齊做獨眼龍
【Emily】4人限聚令下 參選團隊拆散去報名
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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